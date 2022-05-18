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Cardata, Sigorta Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlamaya Devam Ediyor!

Otomotiv dünyasının data analizi konusunda lider firması Cardata, ürün ve hizmetleriyle sigorta sektörüne de katma değer sağlıyor. Sigorta sektöründeki 20’ye yakın şirketin hizmet sağlayıcısı olan Cardata; hazırladığı data setleri ile adeta sektörün yardımcılığını üstleniyor. Türkiye’de altı farklı data setini söz konusu şirketlerle paylaşabilecek yetkinlikteki tek firma olduklarını anlatan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sigorta şirketleri bu data setlerini fiyatlandırma, tarifelendirme ve analiz çalışmalarında kullanıyor. Bu datayı bulabilecekleri tek kurumsal yapı da biziz. Datanın doğru, güvenilir ve kurumsal platformlardan elde edilmesi şart. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerle sigorta sektörüne katma değer sağlıyoruz ve şirketlere rekabet avantajı sunuyoruz. Hizmet verdiğimiz şirket sayısını da yıl sonuna kadar 30’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Otovitrin 18.05.2022, 11:00
Cardata, Sigorta Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlamaya Devam Ediyor!

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, sigorta sektörüne yönelik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Hazırladığı altı farklı data seti ile sigorta sektörüne katma değer sağlayan Cardata, şirketlere de rekabet avantajı sunuyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sigorta sektörü için “marka model model tipi yapı ağacı datası (katalog bilgisi)”, “teknik data”, “donanım yani ekipman datası”, “sıfır kilometre araç fiyatları”, “ikinci el marka model model tipi yapı ağacı datası” ve “ikinci el rayiç bedel değerleri datası” olmak üzere altı farklı veri seti hazırladıklarını anlattı.

“Yoğun emek isteyen bir süreç…”

“Sigorta şirketleri sunduğumuz data setlerini alıp; fiyatlandırma ve tarifelendirme çalışmalarında önemli bir belirleyici faktör olarak kullanıyor” ifadelerini kullanan Yalçın, “Bu datayı bulabilecekleri tek kurumsal yapı biziz. Datanın doğru, güvenilir ve kurumsal platformlardan elde edilmesi şart. Biz de bu dataları markaların kendisinden alıyoruz. İkinci el rayiç bedel konusundaki fiyat dataları ise sahadan, yani otomobil satıcılarından elde edilmesi gereken veriler. Kesinlikle internetten data alınmamalı, çünkü internet bir dilek kutusu. Bu kapsamda ekibimiz sahadan otomobil satıcılarında gerçekleşen ikinci el araç rayiç değerleri topluyor. Daha sonra da bu toplanan dataları anlamlı hale getirerek uygulama veya aplikasyon olarak sigorta şirketlerine sunuyoruz. Bu yoğun emek isteyen bir süreç… Tüm bu süreçlerin ardından hazırladığımız hizmetlerimizle de sigorta sektörüne katma değer sağlıyoruz ve şirketlere rekabet avantajı sunuyoruz” dedi. Yalçın, sigorta sektöründeki şirketlerin ağırlıklı olarak kullandığı Cardata ikinci el rayiç değer aplikasyonunun önemine dikkat çekerek, söz konusu uygulamanın firmalara büyük katkılar sağladığını vurguladı.

“Biz, teknik data konusunda lideriz”

Sigorta sektörünün tüm çalışmalarını data kullanarak gerçekleştirdiğini ve bu kapsamda gerekli parametrelerden faydalanıldığını vurgulayan Yalçın, “O parametrelerden bir tanesi de Cardata’nın paylaştığı teknik data. Biz, teknik data konusunda lideriz. Uzun yıllardır başarılı ve sorunsuz bir şekilde sigorta sektörüne tamamen dijital olarak teknik data aktarımı yapıyoruz. Sektördeki 20’ye yakın sigorta şirketi ile çalışıyoruz. Hizmet sunduğumuz şirket sayısını da yıl sonuna kadar 30’a yükseltmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

“Sigorta sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz”

Bazı sigorta şirketlerinin data konusunu kendi içlerinde çözmeye çalıştığının ve bunun da doğru bir uygulama olmadığının altını çizen Yalçın, “Sigorta şirketlerinin dataya ulaşma konusunu kendi içlerinde çözmeye çalışmamaları gerekli. Çünkü doğru ve güncel dataya ulaşmak hem zahmetli hem kolay olmayan hem de uzmanlık isteyen bir süreç. Biz de söz konusu hizmeti bu kadar geniş kapsamda sunan tek şirketiz. Cardata olarak sigorta şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Hizmetlerimizle sigorta sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

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