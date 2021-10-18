Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın: İkinci El Araç Almak İçin En Doğru Zamandayız

Yalçın, “Temmuz ve Ağustos aylarındaki kısmi hareketlilik Eylül ayından itibaren belirli bir çizgiye geriledi. Ekonomik nedenlerden ötürü tüketiciler ikinci eldeki ihtiyaçlarını bir miktar öteledi. Kasım ayından itibaren ikinci el araç pazarındaki talebin kademeli olarak artacağını öngörüyoruz. Bu durum da doğal olarak ikinci el araç fiyatlarını bir miktar artıracaktır” dedi.

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Ekim ayında binek ve hafif ticari araç sınıfında en çok satılan ikinci el araç modellerinin listesini de paylaştı. Buna göre, ikinci elde en çok tercih edilen modeller listesinin başını Renault Megane çekti. Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ikinci araç Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Volkswagen Passat oldu. İlk 20 listesinde iki adet hafif ticari araç da yer aldı. Bu araçlar, Ford Tourneo Courier ve Volkswagen Caddy oldu. Cardata verilerine göre, Ekim’de en çok satılan ikinci el araçların ortalama fiyatı 219.560 TL olurken, bu araçların %60’ını sedan, %30’unu hatchback modeller oluşturdu. Araştırmada ayrıca, tüketicilerin özellikle ikinci el araçlarda dizel otomatik versiyonlu modelleri tercih etmeye devam ettiği de öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

Otomotiv pazarında tedarik sorunlarından kaynaklı sıfır araç bulunurluğu sorunu devam ederken, ikinci el araç pazarı da geçtiğimiz ayların aksine hareketli günler yaşamıyor. İkinci el araç sektörüyle ilgili güncel değerlendirmelerde bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, tüketicilerin şu anda bir bekleme sürecinde olduğuna, sıfır araç tedarikindeki sıkıntıların uzama sinyalleri doğrultusunda Kasım ayından itibaren ikinci el araç pazarında hareketli günler yaşanabileceğine dikkat çekti. İkinci el araç fiyatlarının şu anda rayına oturduğunu belirten Hüsamettin Yalçın, “Temmuz ve Ağustos aylarındaki kısmi hareketlilik Eylül ayından itibaren belirli bir çizgiye geriledi. Ekonomik nedenlerden ötürü tüketiciler ikinci eldeki satın alma ihtiyaçlarını bir miktar öteledi ve beklemeye geçti. Bu durum ise ikinci elde fiyatların rayına oturmasını sağladı. Diğer yandan, sıfır araçlardaki tedarik sıkıntılarının 2022’de de devam edeceği artık açıkça konuşuluyor. Özellikle Kasım ayından itibaren ikinci el araç pazarındaki talebin kademeli olarak Aralık ortasına doğru bir seyirde artacağını öngörüyoruz. Bu durum da ikinci el araç fiyatlarını bir miktar artıracaktır. Dolayısıyla şu anda ikinci el araç almak için çok doğru bir noktadayız” diye konuştu.

2022 ikinci el araç yılı olabilir

Ekim ayından itibaren ikinci el ticareti yapan firmaların yeni bir döneme hazırlandığının altını çizen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın şöyle konuştu; “Yaşanan gelişmeler 2022 yılının ikinci el araç pazarı açısından oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor. Bunu fark eden bayi ve kurumsal ikinci el araç firmaları hatta büyük galeriler, yeni yıla hazırlık için şu anda araç toplamaya başladı. Biz de Cardata olarak ikinci el araç ticareti yapan firmalara, aracın değerini saniyeler içerisinde gösteren “Hemen Sat” uygulaması sunuyoruz. Otomobil satıcılarının internet sitelerinde açılan “Aracınızı hemen satın alıyoruz” linki üzerinden ulaşılabilen uygulama sayesinde, tüketiciler araçlarının değerlerini saniyeler içerisinde öğreniyor. Verilen fiyatı uygun bulan tüketiciler ilgili satıcının kendisiyle iletişim kurmasını tek tıkla isteyebiliyor. Bu sayede, ikinci el araç alım ve satış işi yapan şirketlerin araçlara kolayca ulaşmasını sağlarken, sektördeki ikinci el tedarikini de güçlendiriyoruz. Hizmetimizden tüketiciler de faydalanabiliyor. Aracının değerini öğrenmek isteyenler Cardata web sitemizden saniyeler içerisinde ortalama bir değer görüp fikir sahibi olabiliyor.”

“Yılbaşında sıfır kilometrede fiyat artışı yüzde 12’yi bulabilir”

Sıfır kilometre araç pazarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, küresel otomotiv sektörünün karşı karşıya kaldığı çip krizi sorununa lojistik, hammadde, sürücü bulunurluğu gibi birçok yeni sorunun eklendiğini ve tüm bu etkenlerin iç dinamiklerle birleştiğinde talebin azalıp fiyatların artmasına neden olabileceğini vurguladı. Hüsamettin Yalçın, “Çip krizi ve beraberinde gelen tedarik sorunları sürerken özellikle ülkemizde kur artışı da devam ediyor. Bunlara bağlı olarak yeni otomobil fiyatları yukarı doğru gidiyor. Türkiye’de özellikle son 3 ay otomobil satışlarının en yoğun olduğu dönemdir. Ancak, bu sene araç tedarik sıkıntısı olacağından yaklaşık 50-60 bine oturan aylık sıfır kilometre araç satışı daha da düşecektir. Bizim yapmış olduğumuz pazar ve bütçe analizlerinde tüm bu sebeplerden dolayı Ocak 2022’ye şu anki fiyatlardan sıfır kilometre araçlarda yüzde 12 daha fazla bedelle girileceği öngörülüyor. Sıfır kilometre araç bulunamadığı için talep ikinci el araçlara kayacak. Bu da ikinci eldeki talebi canlandıracak. İkinci eldeki talebin canlanması demek ikinci el araç fiyatlarının yükselmesi anlamına geliyor” dedi.

Ekim ayında en çok satılan ikinci el araç modeli Renault Megane oldu

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Ekim ayında binek ve hafif ticari araç sınıfında en çok satılan ikinci el araç modellerinin listesini de paylaştı. Buna göre, ikinci elde en çok tercih edilen modeller listesinin başını Renault Megane çekti. Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ikinci araç Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Volkswagen Passat oldu. İlk 20 listesinde iki adet hafif ticari araç da yer aldı. Bu araçlar, Ford Tourneo Courier ve Volkswagen Caddy oldu. Cardata verilerine göre, Ekim’de en çok satılan ikinci el araçların ortalama fiyatı 219.560 TL olurken, bu araçların %60’ını sedan, %30’unu hatchback modeller oluşturdu. Araştırmada ayrıca, tüketicilerin özellikle ikinci el araçlarda dizel otomatik versiyonlu modelleri tercih etmeye devam ettiği de öne çıkan detaylar arasında yer aldı.