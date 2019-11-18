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BUSİAD Doğan Ersöz Ödülü Karsan’ın!

Bursa fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma araçları üreten Karsan, bu yıl 25’incisi düzenlenen BUSİAD Ödülleri kapsamında 2018 Doğan Ersöz Ödülü’nün sahibi oldu. ABD’de sağladığı prototip başarısı, elektrikli toplu taşıma araçları üretme kabiliyeti ve çevreye duyarlı teknolojileriyle bu ödüle layık görülen Karsan, çalışma hayatında kadın-erkek eşitliğini desteklemek açısından ILO ile kurduğu işbirliğiyle de takdir topladı.

BUSİAD Doğan Ersöz Ödülü Karsan’ın!

Bursa fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma araçları üreten Karsan, bu yıl 25’incisi düzenlenen BUSİAD Ödülleri kapsamında 2018 Doğan Ersöz Ödülü’nün sahibi oldu. ABD’de sağladığı prototip başarısı, elektrikli toplu taşıma araçları üretme kabiliyeti ve çevreye duyarlı teknolojileriyle bu ödüle layık görülen Karsan, çalışma hayatında kadın-erkek eşitliğini desteklemek açısından ILO ile kurduğu işbirliğiyle de takdir topladı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 12:48
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BUSİAD Doğan Ersöz Ödülü Karsan’ın!

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), sanayicileri teşvik etmek ve eğitim, kültür, mesleki konularda yararlı faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşları ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirdiği Doğan Ersöz Yılın İş İnsanı ve BUSİAD Başarı Ödülü Töreni’ni düzenledi. Kuruluşunun ardından yarım asrı geride bırakan Türkiye’nin yerli ticari araç üreticisi Karsan, bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen ödüller kapsamında 2018 Doğan Ersöz Ödülü’nün sahibi oldu. ABD’de sağladığı prototip başarısı, elektrikli toplu taşıma araçları üretme kabiliyeti ve çevreye duyarlı teknolojileriyle ödüle layık görülen Karsan, çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın çalışan istihdamının artırılmasına yönelik ILO ile kurduğu işbirliğiyle de takdir topladı. 

Karsan CEO’su Okan Baş

Karsan başarılarını ödüllerle taçlandırıyor!

Törende konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, Karsan’ın 50 yılı aşan tarihi boyunca 300 bin adetten fazla ticari araç ürettiğini, ihracatta önemli başarılara imza attığını vurguladı. “Bursa’da doğduk ama yerimizde hiç durmadık” ifadelerini kullanan Baş, şu açıklamaları yaptı: “Şehirlerin ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürünlerimiz, çevreye duyarlı yapımız, teknolojideki son trendleri yakından takip etmemiz ve stratejik işbirliklerimiz bizleri, yani %100 Türk markası olan Karsan’ı küresel bir oyuncu olma yolunda önemli bir noktaya getirdi. IIA ile Avrupa’daki stratejik ortaklığımız, BMW ile yürüttüğümüz işbirliklerimiz, USPS yani Amerikan Posta İhalesi’nde bir Türk markası olarak ilk 5’e kalmamız gibi birçok başarı, yerinde duramayan Bursalı Karsan’ın son yıllardaki başarılardan bazıları. Elde ettiğimiz bu kazanımları, 2018 Doğan Ersöz Ödülü ile taçlandırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Yönetim Kurulu’na, bizlere bu çok özel ve anlamlı ödülü layık gördüğü için şahsım ve tüm Karsan ailesi adına içtenlikle teşekkür ediyor, rahmetli Doğan Ersöz’ü bu vesileyle bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum.”

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