Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
105994
ALTIN
316.333
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9909
EURO
6.8405

Bursa’nın Tercihi Yine Karsan Jest+

Karsan’dan Bursa Güzel Gemlik Kooperatifi’ne 28 Adet Jest+! Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, Bursa Güzel Gemlik Kooperatifi’ne 28 adet Jest+ teslimatı gerçekleştirdi. Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen teslimat etkinliğinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kooperatif yönetimi ile Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin ve Karsan bayii temsilcisi Mahmut Koçaslan hazır bulundu. Bu teslimat ile birlikte Bursa ve çevresine teslim edilen Jest+ sayısı 300’ü aştı.

Bursa’nın Tercihi Yine Karsan Jest+

Karsan’dan Bursa Güzel Gemlik Kooperatifi’ne 28 Adet Jest+! Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, Bursa Güzel Gemlik Kooperatifi’ne 28 adet Jest+ teslimatı gerçekleştirdi. Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen teslimat etkinliğinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kooperatif yönetimi ile Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin ve Karsan bayii temsilcisi Mahmut Koçaslan hazır bulundu. Bu teslimat ile birlikte Bursa ve çevresine teslim edilen Jest+ sayısı 300’ü aştı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 11:12
2132 Okunma
Bursa’nın Tercihi Yine Karsan Jest+

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, filolarını yenileyen kentlerin tercihi olmayı sürdürüyor. Karsan son olarak, Gemlik ilçesinin toplu taşıma araçlarının yenilenmesi kapsamında Bursa Güzel Gemlik Kooperatifi’ne 28 adet Jest+ teslimatı gerçekleştirdi. Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen teslimat etkinliğinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kooperatif yönetimi ile Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin, Karsan Bölge Satış Yöneticileri Celal Yalnız ve Coşkun Tokan, Karsan bayii temsilcisi Mahmut Koçaslan ile birlikte katılım gösterdi.

Karsan adına konuyu değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Gemlik Güzel Kooperatifi teslimatı ile birlikte Bursa ve çevresine toplamda 300 adedin üzerinde Jest+ teslim ettiklerini ve kent ulaşımına sağladığı katkılardan dolayı aracın tekrar tercih edildiğini vurgularak; “Fabrikamızda ürettiğimiz Jest+ araçlarımız, kentlere uygun dinamik tasarımı, motor performansı, ideal yakıt tüketimi, servis-bakım kolaylıkları ve arkasında Karsan güvencesinin olması ile bir kez daha Bursa bölgesinde tercih edildi. Bir kez daha bölge halkına konfor, Bursa Güzel Gemlik Kooperatifi’ne ise işletme avantajları sağlayacak olmaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı.  

Kent ulaşımında Jest+ ayrıcalığı!

Yokuş kalkış desteği ve şerit takip sistemi ile kaza önlemede önemli avantajlar sunan Jest+, engelli kullanımına uygun olacak şekilde alçak tabanlı özelliği ile de ön plana çıkıyor. Hesaplı bakım maliyetleriyle de rekabette avantaj sağlayan Jest+, düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor manevraların üstesinden kolayca geliyor.

Son Güncelleme: 29.02.2020 11:17
Anahtar Kelimeler:
Karsan Jest+
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Mercedes-Benz E Serisi 15 Mart'ta görücüye çıkıyor
Yeni Mercedes-Benz E Serisi 15 Mart'ta görücüye çıkıyor
BMW, Cenevre Otomobil Fuarı’nı elektriklendirecek
BMW, Cenevre Otomobil Fuarı’nı elektriklendirecek
Yenilenen Renault Master Türkiye’de satışa sunuluyor
Yenilenen Renault Master Türkiye’de satışa sunuluyor

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim