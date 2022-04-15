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Bulgaristan Sofya Belediye’sine Karsan’dan 30 Adet e-JEST

Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Karsan, ‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma mottosu ile büyüme yolunda önemli adımlar atmayı sürdürüyor. 2022’ye her alanda iki kat büyüme hedefiyle giren Karsan, Bulgaristan Sofya Belediyesine ait operatör Stolichen Avtotransport ile imza attığı anlaşma kapsamında 30 adet e-JEST teslimatı gerçekleştirecek. e-JEST ‘in en çok satıldığı Fransa, Romanya, Portekiz, Almanya sonrası Bulgaristan’da bu ülkeler arasında yerini almış olacak. Karsan CEO’su Okan Baş, “2021 yılında ihracatımızı bir önceki yıla göre iki kat artırdık, 2022 yılına da aynı şekilde büyüme hedefiyle girdik. Bu kapsamda çok önemli bir anlaşmaya imza attık. Bulgaristan’da Sofya şehri için 30 adetlik elektrikli minibüs ihalesini e-JEST modelimiz ile Karsan olarak kazandık. 30 adet e-JEST’i şehre 2022 yılı içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz. Elektrikli gelecek vizyonumuzla büyümeyi hedeflediğimiz bu yıl, önemli anlaşmalara imza atmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Otovitrin 15.04.2022, 14:16
Bulgaristan Sofya Belediye’sine Karsan’dan 30 Adet e-JEST

Geleceğin teknolojilerini bugüne taşıyan ve sektöre öncü ürünleri ile yön veren Karsan, Avrupa’da elektrikli minibüs pazarını domine etmeye devam ediyor. 2019 yılı başında yollarla buluşturduğu ilk elektrikli modeli olan, 2020 ve 2021 yıllarını Avrupa’da elektrikli minibüs pazarının lideri olarak tamamlayan e-JEST ile Karsan, 2022 yılında ise Bulgaristan’da Sofya şehri için 30 adetlik elektrikli minibus ihalesini kazandı. Bu kapsamda Karsan, Sofya Belediyesi’ne ait operatör Stolichen Avtotransport ile Bulgaristan bayisi BulBus üzerinden 30 adet e-JEST projesi için sözleşme imzalandı.

2022 senesi içerisinde hizmete başlayacak

Bulgaristan’ın en büyük adetli elektrikli minibüs teslimatları arasında yer alacak bu anlaşma ile birlikte Karsan, 30 adet e-JEST’i Sofya şehrine 2022 yılı içerisinde teslim etmeyi hedefliyor. Sofya Belediyesi ise, senenin sonunda bu 30 elektrikli aracı şehir içi toplu ulaşımda kullanılmak üzere hizmete sokarak çevreci taşıma hizmetini genişletmeyi hedefliyor.

“Büyüme stratejimizin önemli bir parçası”

2022 senesine her alanda 2 kat büyüme hedefi ile girdiklerinin vurgusunu yapan Karsan CEO’su Okan Baş, “2021 yılında ihracatımızı bir önceki yıla göre iki kat artırdık, 2022 yılına da aynı şekilde büyüme hedefiyle girdik. Bu kapsamda çok önemli bir anlaşmaya imza attık. Bulgaristan’da Sofya şehri için 30 adetlik elektrikli minibüs ihalesini e-JEST modelimiz ile Karsan olarak kazandık. 30 adet e-JEST’i şehre 2022 yılı içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz. Elektrikli gelecek vizyonumuzla büyümeyi hedeflediğimiz bu yıl, önemli anlaşmalara imza atmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Bulgaristan’da iddialı bir paya sahip olacağız”

Geçen sene de Bulgaristan’daki ilk elektrikli minibüs teslimatını Karsan’ın yaptığını hatırlatan Okan Baş, “2021’de Bulgaristan’ın Dobriç kentine 4 adetlik e-JEST teslimatı yapmıştık. Şimdi de elektrikli minibus segmentinde Karsan olarak burada büyüyerek 2022 sene sonunda bu proje ile birlikte 34 adetlik elektrikli minibüs parkına erişmiş olacağız. 3,5 - 8 ton arası minibüs pazarı Bulgaristan’da 2021 yılında 65 adet gerçekleşmişti. Sofya’da kazandığımız 30 adetlik elekrikli minibüs ihalesi ile şimdiden çok önemli bir adım atmış olduk. 2022 yılında Karsan olarak Bulgaristan minibus pazarından iddialı bir pay alacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Avrupa’nın lideri e-JEST

Satışa sunulduğu daha ilk sene olan 2019 yılında Avrupa’da kendi sınıfından yüzde 24 pazar payı elde etmeyi başaran Karsan e-JEST, bir yıl sonrasında bu payını yüzde 43’e çekerek 2020’de sınıfının en çok satan modeli olmayı başarmıştı. Wim Chatrou - CME Solutions tarafından yayınlanan 2021 yılı 3.5-8 ton arası Avrupa Minibüs Pazarı Raporu’na göre; geride bıraktığımız yılda, yine bu başarısını geliştirmeyi başaran çevreci model, Avrupa’da elektrikli minibüs pazarındaki payını yüzde 51,2’ye çıkartmayı başardı ve iki sene üst üste sınıfının şampiyonu olmuş oldu. Karsan’ın elektrikli minibüsü e-JEST 2022 yılında da imza atılan önemli anlaşmalarla büyüme trendini sürdürüyor.

Yüksek manevra kabiliyetine sahip e-JEST 210 km’ye kadar menzil sunuyor

Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan e-JEST, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren e-JEST’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan e-JEST, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforunu aratmıyor.

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