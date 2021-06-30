Bugün son gün! Sıfır Kia Sportage araba 100 bin TL fırsatı ile satılıyor!

Kia tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kampanya 01-30 Haziran 2021 tarihleri arasında tabloda belirtilen sıfır araçlar için geçerlidir. Kampanyalı krediler, Kia Kasko poliçesi yaptıran müşterilerimiz için geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında kullanılabilecek krediler, bireysel Türk Lirası taksitli oto kredisidir. Kampanya kapsamında maksimum araç bedelinin 120.000 TL’ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL üzerindeki kısmı için %50 kredilendirme yapılabilmektedir. Kredi oranının belirlenmesinde aracın Nihai fatura değeri dikkate alınacaktır. Kredi kullanımı finans kuruluşunun onayına bağlıdır. Finansal kuruluşunun, kredi koşullarında, kampanyada ve faiz oranlarında değişiklik hakkı saklıdır. İletişimde kullanılan görsel ve donanımlar ile kampanyanın geçerli olduğu versiyonlar farklılık gösterebilir. Kia binek aracınız, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altında olup anahtar teslim tarihinden itibaren toplamda 5 yıl ya da 150.000 km boyunca Kia Özel Garanti Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır.