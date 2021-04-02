BU BAHAR PEUGEOT TEKNOLOJİSİ İLE TANIŞMAK ÇOK AVANTAJLI

Benzersiz sürüş keyfi ve en güncel teknolojileri sunan modelleriyle beğeni toplayan PEUGEOT Türkiye, Nisan ayında hayallerindeki PEUGEOT’ya sahip olmak isteyen müşterileri için avantajlarını sürdürüyor.

Nisan ayında PEUGEOT’da 200.000 TL’ye kadar %0,99 faiz avantajı, 508 modelinde ise bir yıllık akaryakıt hediyesi sunuluyor.

Nisan ayına özel tüm PEUGEOT’larda aşağıdaki kampanyalar bulunuyor:

2021 yılında %18,1 segment payı ile B-SUV segmentinin lideri olan, ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan ve sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan PEUGEOT SUV 2008’de 50.000 TL için %0,99 faiz avantajı

Heyecan veren yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, aslan pençesi LED arka stop lambaları, farklı gövde renkleri ve yeni “Black Pack” seçeneği ile yeni PEUGEOT SUV 3008’de 100.000 TL için %0,99 faiz avantajı

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip yeni PEUGEOT SUV 5008’de 200.000 TL için %0,99 faiz avantajı

Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen PEUGEOT 508’de 140.000 TL için %0,99 faiz avantajı ve 5.000 TL akaryakıt hediyesi

2021 yılında %17 segment payı ile C-HB segmentinin lideri olan, yeni ve etkileyici dijital PEUGEOT i-Cockpit®, panoramik cam tavan ve EAT8 tam otomatik şanzıman ile sunulan PEUGEOT 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.500 TL'den başlayan fiyatlar

Güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren PEUGEOT Rifter’da 80.000 TL için %0 faiz avantajı sunulurken; üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan PEUGEOT hafif ticari ailesi de 100.000 TL için %0,99 faiz avantajıyla sunuluyor.

2020’de Avrupa’da yılın otomobili ödülüne layık görülen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergileyen yeni PEUGEOT 208 ise şimdi dizel otomatik seçeneği ve %0,99 faiz avantajı ile sunuluyor.

Efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan PEUGEOT hafif ticari ailesinde de 100.000 TL için %0,99 faiz fırsatı bulunuyor.