Brisa’nın yeni nesil Bridgestone lastikleri şimdi Temsa otobüslerinde

Sabancı Holding iştiraki, Türkiye lastik sektörü lideri Brisa ve bir diğer küresel lider Sabancı Holding şirketi Temsa, uzun yıllardır devam eden iş birliklerini geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Temsa’nın yeni nesil şehirlerarası otobüsleri, Brisa’nın markası Bridgestone’un Coach-AP 001 lastikleri ile yollarda olacak.

Türkiye’nin küresel markalarından biri haline gelen Temsa, mühendislerince üretilen çevreye duyarlı, konforlu, güvenli ve ekonomik şehirlerarası otobüs modellerinde Brisa’nın markası, Bridgestone’un tamamen şehirlerarası otobüslerde kullanım amaçlı geliştirdiği, çevre dostu Coach-AP 001 ürününü tercih etti. Bridgestone Coach-AP 001 lastikler her türlü yol ve hava şartlarında sağladığı üstün tutuş performansı ve düşük ses kalitesi ile birlikte kullanıcılarına güvenli ve konforlu bir sürüş imkanı sunuyor. Bridgestone Coach-AP 001, bunlara ek olarak düşük yuvarlanma direnci sayesinde son kullanıcıya yakıt tüketimi avantajı sağlayarak toplam maliyetin azalmasına da katkıda bulunuyor.

Sürdürülebilirliği faaliyetlerinin merkezine koyan Sabancı Topluluğu’nun, önde geleni 2 şirketi Brisa ve Temsa da bu iş birliğiyle sürdürülebilir bir geleceğe hizmet ediyor. Çünkü Bridgestone Coach-AP 001 lastikler sahip olduğu B seviye düşük yuvarlanma direnci ile küresel gündemimiz düşük karbon emisyonu hedeflerine hizmet ediyor.