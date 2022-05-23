Brisa’nın Lassa lastikleri, Beko Loder araçlarda

3 farklı ebatta üretilen lastikler, zorlu yol koşullarında dahi üstün çekiş sağlayacak ve uzun süre dayanacak şekilde tasarlandı.

Sabancı Holding iştiraki, Türkiye lastik sektörü lideri Brisa; başlattığı iş birliği kapsamında ülkemizin önde gelen iş makinası üreticilerinden Çukurova Makina’nın araçlarını, Lassa lastikleriyle yola çıkarmaya hazırlanıyor. Lassa’nın, Beko Loder araçlarda kullanılmak üzere özel olarak tasarladığı Earth Gripper (EG) desenli lastikler kullanılacak.

Gerçekleştirilen testlerden başarıyla geçen Earth Gripper deseni; darbelere, kesilmelere ve ufalanmalara karşı dayanıklı gelişmiş sırt deseni ve yüksek sırt doluluk oranı sayesinde kullanıcıya üstün çekiş ve yüksek performans sağlıyor. Bununla birlikte diş altı tabakasının kalın olması gövdeyi kesilmelere karşı korurken, bloklar arasındaki mesafenin minimum düzeyde tutulmuş olması da lastiğin diş diplerinde oluşabilecek kesilme ve hasar riskini en aza indiriyor; tüm bunlar da ürün ömrünü uzatıyor.