Brisa, Geleceğin Kadın Mühendislerine Özel Gelişim Programı “Tasarlamak İsterSEN”i Gerçekleştirdi

Türkiye’nin lastik sektörü lideri Brisa, kadın mühendis adaylarının yaratıcılıklarını teşvik etmek, onları yeni fikirler üretme konusunda cesaretlendirmek, farklı bakış açıları kazandırmak ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla girişimlerini sürdürüyor. 2020 yılında ilk defa Dünya Kadın Mühendisler Günü’nde “Tasarlamak İsterSEN” çağrısıyla başlattığı “Brisa Ideathon”u bu yıl da 11-12 Ağustos’ta online olarak gerçekleştirdi.

Programa katılan kadın mühendis adayları bu yıl, “Farklı lokasyonlardaki çalışanlar arasında iş birliği ve beraberlik hibrit çalışma modelinde nasıl sağlanır?” sorusuna cevap aradılar. 4 farklı üniversiteden, 29 kadın mühendislik fakültesi öğrencisinin başvurduğu Ideathon’da, seçilen öğrenciler arasından 6 takım yarıştı. Uygulanabilirlik, kattığı değer, yaratıcılık ve inovasyon, stratejilere uyum ve sunum kriterleri açısından değerlendirilen projeler arasından “GörürSEN Güçleniriz” adlı sanal gerçeklik projesiyle katılan takım birinci seçildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen ve bu doğrultuda kadın mühendislerin gelişimi ve sektöre katılımı için projeler yürüten Brisa, Ideathon kapsamında ayrıca katılımcılara yönelik İnovasyon, Empati Kurma, Problem Tanımlama, Fikir Üretme ve Prototipleme, Test Etme ve Değerlendirme başlıklarında eğitim ve çalışmalar da gerçekleştirdi.