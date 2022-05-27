Brisa, elektrikli araçlar için şarj istasyon sayısını arttırıyor

Sabancı Holding iştiraki Brisa, lastiğin ötesinde çözümleriyle mobilitenin geleceğine doğru yol alırken Arvento Mobil sistemleri satın almasının ardından şimdi de sürdürülebilir bir dünya için elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2018’den bu yana Otopratik mağazalarında ve bayi noktalarında açtığı 15 elektrikli şarj istasyonuna 4 yeni nokta daha ekledi. Böylece toplam hızlı e-şarj istasyon sayısını 19’a çıkarmış oldu.

Brisa’nın yeni araç şarj istasyonları, İzmir Karşıyaka ve Gaziemir Otopratik Ferhat Değer, Aydın Söke Otopratik Necdet Bahar, Kocaeli İzmit Symbol AVM yanı Otopratik Kardeşler Rot Balans’ta hizmete açıldı. Yeni istasyonları ile birlikte Brisa; İstanbul, Ankara, Bursa, Denizli, Antalya, Tekirdağ, Trabzon, Adana, Mersin, Diyarbakır, İzmir, Aydın, Kocaeli ve Amasya olmak üzere 14 ilde e-şarj hizmeti sağlıyor. Şirket, 2022’de istasyon sayısını 40’a çıkarmayı hedefliyor.

E-şarj istasyonları 60 kW DC özellikteler ve aynı anda iki araca hizmet verilebiliyorlar. Orta sınıf bir elektrikli araç yüzde 20 ile yüzde 80 arası doluma yarım saatte ulaşabiliyor.

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Brisa Satış Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektrikli araçlara gösterilen ilgi hızla artıyor. Yeniliğin lideri olarak, pazarın gelişimini desteklemek ve araç sürücülerinin bu talebine karşılık verebilmek için, ürün geliştirme yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yolculuğun geleceğini temsil eden elektrikli araçlar için başlattığımız şarj hizmetimizi, Otopratik mağazalarımız ve Türkiye’nin otomotiv sektöründeki en kuvvetli ağı olan bayilerimizde yaygınlaştırıyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için satış ağımızı da hazırlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla müşterilerimize lastiğin ötesinde, kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Yolculuğun lideri Brisa, mobilitenin geleceğine doğru yol alma bakış açısına uygun olarak lastik odağındaki mevcut iş portföyünü mobilite çözümleri işine dönüştürmek için, 2022 yılı ilk çeyreğinde, Arvento Mobil Sistemleri’ni satın almıştı. Bu satın alma, şirketin lastiğin ötesinde öncü hizmetlerini büyütmesini, filo sahipleri ve sürücülerin hayatlarını kolaylaştıran, verimlilik ve üretkenlik getiren bir çözüm ortağı olmasını hızlandıracak.