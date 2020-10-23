Brisa, dijitalleşme skorunu ölçümledi ve 2021 hedefini belirledi

Brisa, Digitopia tarafından bağımsız ölçümlemeler sonucu belirlenen ve 5 üzerinden değerlendirilen Dijital Olgunluk Endeksi’nde 3,4 skor ile 2,7 olan Türkiye skorunun üzerinde bir sonuç elde etti. Şirketin müşteri hizmetlerinden inovasyona, teknolojiden yönetişime 6 temel alandaki çalışmalarının değerlendirildiği endekste Brisa, dijital yetkinliklerin ve veri kullanımının iş süreçlerine gelişmiş şekilde adapte edildiğini ifade eden ‘entegre’ aşamada yer aldı. Şirketin 2021 hedefi çevik ve akıllı dijitalleşme çalışmalarına hız katarak 4,06 skor ile entegrasyonun tamamlandığı kabul edilen “optimize” aşamasına ulaşmak. Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, bağımsız danışmanlık firması Digitopia’nın gerçekleştirdiği inceleme sonucu dijitalleşme alanında da ülkenin lider kurumlarından biri olduğunu kanıtladı. Şirketin dijitalleşme çalışmalarının ölçümlendiği Dijital Olgunluk Endeksi’nde Brisa, 3,4 genel olgunluk skoru ile dijital yetkinliklerin ve veri kullanımının iş süreçlerine gelişmiş şekilde adapte edildiğini ifade eden ‘entegre’ aşamada yer aldı. Digitopia tarafından 2,7 olarak belirlenen Türkiye ortalamasının üzerinde olan bu skor, şirketin dijitalleşme yolculuğundaki başarısını gözler önüne seriyor. Uluslararası çapta kurumların dijitalleşme yolculuğundaki gelişimlerini ortaya koyan Dijital Olgunluk Endeksi, Müşteri, Süreçler, Organizasyon, Teknoloji, İnovasyon ve Yönetişim olmak üzere 6 temel alanda kapsamlı ölçümlemeler sonucu belirleniyor. 2021 hedeflerinin Dijital Olgunluk Endeksi’nde bir sonraki aşamaya geçmek olduğunu belirten Brisa CIO’su Tekin Gülşen; “Uzun yıllardır dijitalleşme ve inovasyon alanındaki çalışmalarımızla yarattığımız dönüşümün başarısı Digitopia’nın bağımsız incelemeleri sonucu ortaya konan Dijital Olgunluk Endeksi skorumuz ile net bir şekilde görünür oldu. Bugün dijital mobilite çözümlerimiz, ‘chatbot’, bulut bazlı e-ticaret sistemleri ve bayi yönetim sistemleri gibi yenilikçi platformlarımız sayesinde müşteri deneyimini zenginleştiriyoruz. Gerçek zamanlı veriye dayalı, otonom iş süreçlerimizle iş dünyasına öncülük ediyoruz. Yapay zekâ, yazılım tabanlı ağlar, robotik teknolojiler ve akıllı üretim ile Endüstri 4.0’ın ülkemizdeki ilk örneklerine imza atıyoruz. Tüm bunları dijital iş yeri eğitimi ve Veri Analitiği Akademisi gibi yeni nesil platformlarla desteklediğimiz akıllı ve çevik kurum kültürümüz sayesinde gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz deneyimi gerek kurum içi gerek kurum dışı girişimcilik faaliyetleriyle güçlendiriyor, TÜSİAD SD2 gibi prestijli platformlara katkı sunuyoruz. Bu çalışmalarımız bizi şimdiden geleceğe hazır hale getiriyor, dijitalleşme yolculuğumuza ivme katıyor. Önümüzdeki dönemde de dijitalleşme alanındaki güçlü hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyerek bu skoru 4,06 seviyesine çıkarmayı ve böylece şirketimizi dijital açıdan ‘optimize’ aşamasına yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bu hedef, bizim için olduğu kadar ülkemiz için de önemli çünkü dijitalleşme alanında attığımız her adım, iş dünyasının da geleceğini şekillendiriyor ve ekonomik, çevresel ve toplumsal gelişime hizmet ediyor.” dedi. Digitopia Kurucusu Halil Aksu ise; “Brisa, dijital olgunluk çalışmalarımızda tam hayalimizdeki ideal müşteri profili. Son derece bilinçli bir yönetim ekibi bizimle ilk andan itibaren çok yapıcı bir iletişim yürüttü. Brisa’nın kurum kültürü oldukça açık, samimi, bilimsel ve yalın. Yaptığımız dijital olgunluk değerlendirme seansları hala hatırımızda ve iki taraf için de bir yandan eğlenceli, diğer yandan da oldukça öğretici geçti. İlk yaptığımız ölçümlemeden 7 ay sonra tekrar ölçme fırsatımız oldu. Bu süre içinde yapılan dijital projelerin, kurumun genel dijital olgunluğuna etkisini net, tarafsız ve bilimsel bir şekilde ortaya çıkarmış olduk. 4’ün üzerine çıkma yolculuğunda Brisa’nın yol arkadaşı olmaya devam edeceğimiz için, oldukça mutluyuz” şeklinde konuştu.