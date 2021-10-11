Brisa, CEO Water Mandate imzacısı oldu

Bridgestone ve Lassa ana markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, dünyanın karşı karşıya olduğu su sorunuyla mücadele etmek için iş dünyasının küresel liderleri tarafından Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olarak oluşturulan CEO Water Mandate imzacısı oldu. CEO Water Mandate imzacılarının, su yönetimi konusunda kapsamlı bir yol haritası oluşturması bekleniyor.

Brisa, su tasarrufu ve raporlaması ile öncü şirketler arasında alıyor. 2020’de ise Brisa, uluslararası çevresel raporlama platformu CDP Karbon Saydamlık Projesinin 5.kez Türkiye İklim Değişikliği Lideri ve 2.kez Su Lideri oldu. Son olarak CEO Water Mandate destekçileri arasına katılarak Türkiye’de CEO Water Mandate imzacısı olan 8 şirketten biri oldu. Brisa bu atılımla sürdürülebilir su politikaları ve uygulamalarına yönelik kararlı tutumunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Dünyamızın karşı karşıya olduğu iklim krizi ile mücadelede kolektif harekete katkı sağlamayı görev biliyoruz. Son 15 yıldır somut projelerle, çevre odaklı, toplumsal ve yönetişim sistemleri kurarak istikrarlı bir sürdürülebilirlik programı yürütüyoruz. Tüm süreçlerimizde kaynakların etkin kullanımı ve karbon ayak izimizi azaltacak önlem ve aksiyonları hızla hayata geçirirken, küresel organizasyonlara dahil olarak kararlılığımızı teyit ediyoruz. CEO Water Mandate imzacısı şirketlerden biri olarak, su yönetimini kapsamlı ve kapsayıcı bir biçimde, şeffaflıkla ele alma konusundaki kararlığımızı bir kez daha belirtmiş olduk.”