Brisa, 2021 Yılında Tüm Kanallarda Büyüyerek Satış Gelirlerinde %57 Artış Kaydetti

2020 yılına göre net satışları %57 artarak 6.6 milyar TL’ye ulaşırken Şirket, net borçtan net nakit pozisyona geçti.

Şirketin 2021 yıl sonunda %55 artış ile 1.485 milyon TL’lik FAVÖK büyüklüğüne ulaştı.

Bridgestone ve Lassa ana markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 1 Ocak-31 Aralık 2021 dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin satış gelirleri bir önceki yıla kıyasla %57 artarak 6.6 milyar TL’ye ulaşırken satış tonajı %20 büyüdü. FAVÖK seviyesinde ise geçen yılın aynı dönemine göre %55 artış elde etti ve FAVÖK büyüklüğü 1.485 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in ihracat gelirleri dolar bazında %30 büyüme kaydetti ve 291 milyon Dolara ulaştı. Bu verilerle Şirket, 2021 yılını güçlü bir finansal performans sergileyerek ve büyüyerek kapattı.

Şirketin bu güçlü performansında, dengeli işletme sermayesi yönetimi, başarılı kanal ve stratejik ürün portföy yönetimi etkili oldu. Şirket, yıl içinde tedarik zincirinde yaşanan kısıtlamalar, kur dalgalanmaları ve devam eden pandemi sürecine rağmen, 2021 yılında ara vermeden operasyonlarına devam etti, iş sürekliliğini sağladı.

Brisa’nın bu başarısını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü şunları dile getirdi: “Gerek pandeminin etkileri gerekse hızlanan dijitalleşme ile birlikte tüm dünyada iş yapış şekilleri değişirken Brisa olarak yıllardır yatırım yaptığımız akıllı kültürümüz sayesinde, bu değişime hızlı ve çevik bir şekilde tüm operasyonlarımızla adapte olduk. 3.100 çalışanımızla, sadece finansal sonuçlarımızla değil, AR-GE’den ihracata birçok başarıya imza attık. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından Türkiye lastik sektörünün en değerli markası seçildik. Yurtiçinde kapsamlı müşteri deneyimini güçlendiren öncü uygulamalar hayata geçirdik. Sürdürülebilir mobilite çözümlerine hız katmak üzere Türkiye’de araç takip ve filo yönetim sistemleri pazarında önemli bir oyuncu olan Arvento Mobil Sistemler şirketini satın alma sürecimiz başladı. Lastik, servis ve telematik iş kollarının bir araya getirilmesi sayesinde oluşacak sinerji ile filo müşterilerimize sağlayacağımız faydayı bugünden ortaya koyduk. Uluslararası pazarlarda 2 yeni ülkeyi ihracat bölgelerimize dahil ederek, Lassa ürünlerimizi 87 ülkeye ulaştırdık. Doğru ve stratejik bir portföy yönetimi ile yurtiçi ve yurtdışı satış gelirlerimizi dengeledik. Dijitalleşme Şirketimizin ilerlemesi için rüzgarı. Dijital olgunluğumuzu ölçtük. Türkiye ortalama skorunun üzerinde, üretim sektöründe ise ortalamada en yüksek skoru alan şirket olduk. Sürdürülebilirlik, bu yıl da gündemimizin merkezinde yer aldı. 2030 yılında emisyonlarımızı %56 azaltım hedefi taahhüt ettik ve hedefini Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based Target Initiative) 1,5 derece senaryosuna göre onaylatan Türkiye’den ilk ve tek şirket olduk. Böylece nakit yönetimindeki başarı hikayemizi devam ettirdiğimiz, büyüdüğümüz, güçlü bir performans sergilediğimiz bir yılı geride bıraktık. Bu başarının arkasında emeği olan tüm çalışanlarımıza, bayilerimize, iş ortaklarımıza ve bize inanan hissedarlarımıza teşekkür ediyorum. Üretim gücünü kanıtlamış İzmit fabrikamız ve sektörün akıllı uygulamalarla donatılmış ilk fabrikası olan Aksaray fabrikamızla, teknolojimizi inovasyon ve insanımızın emeğiyle harmanlayarak, 2022 yılında da büyümeye odaklanıyoruz.”