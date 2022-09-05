Bridgestone'un Potenza Sport Lastikleri Auto Express 2022 Yaz Lastiği Testinin şampiyonu oldu

Bridgestone'un Potenza Sport lastikleri, farklı lastiklerin değerlendirildiği 2022 Auto Express Yaz Lastiği Testinde bugüne kadarki en prestijli ödüllerinden birini elde etti.

Auto Express'in Baş Editörü Steve Fowler şunları dile getirdi: "Islak ve kuru zeminde frenleme ve yol tutuş testlerimizin dördünde de en üst sıralarda yer alan Bridgestone Potenza Sport, 2022'deki en iyi yaz lastiğimiz. Islak zeminde güvenli hissettirdi, ayrıca net bir frenleme avantajına sahipti. Yüksek hızın etkisini kaldırabilecek sportifliğiyle Potenza Sport’un, Bridgestone'un en iyileri dahi geride bırakan bir lastiği olduğu açık."

Auto Express Yaz Lastiği Testi’nde, üç performans alanını değerlendiren lastik etiketi derecelendirmelerinden farklı olarak tasarım, kabin gürültüsü, yakıt tasarrufu ve fiyat gibi alanlar dahil olmak üzere toplam sekiz kriterde daha kapsamlı bir değerlendirme yapılıyor. Test kapsamında ıslak ve kuru zemin testleri için birden fazla deneme yapılıp, ortalama değer alınıyor.

Islak testte lastiğin sığ suda ve daha derin suda saatte 80 km hızdaki frenleme ve viraj alma özellikleri değerlendirilirken, kuru testte saatte 100 km hızla gidilirken yol tutuşuna, dengesine ve frenleme mesafesine bakıldı. Kabin gürültüsü değerlendirilmesinde hem AB etiket derecelendirmesine uygun olarak yol gürültüsü hem de araç içi gürültü dikkate alındı; saatte 50 ve 80 km hız için 100-400Hz arasındaki ses seviyeleri ölçüldü. Yakıt kullanımındaki yüzde birlik farkın, yuvarlanma direncinde yaklaşık yüzde dörtlük bir değişiklik gerektirdiğinin bilinciyle, yuvarlanma direncinin düşük olmasına önem verildi. Son olarak -en önemli kriterler arasında yer almasa da- lastiğin fiyatı da değerlendirme kriterleri arasında yer aldı. Nihai değerlendirme sonucu yüzde 50 ağırlıkla ıslak test skoru, yüzde 40 ağırlıkla kuru test skoru, yüzde 10 ağırlıkla ise gürültü, yakıt ekonomisi ve fiyat değerlendirmeleri baz alınarak oluşturuldu.

Ultra yüksek performansa sahip olan lastik, 2021 AutoBild spor otomobilleri spor lastik testlerinde, 18 inç boyutunda önemli bir zafer daha elde etmişti.

Potenza Sport'un gerek kuru frenlemede ve viraj almada gerekse premium segmentteki rakiplerine karşı düz çizgi stabilitesinde gösterdiği yüksek performansı, Avrupa'nın en saygın bağımsız otomotiv test enstitülerinden biri olan TÜV SÜD tarafından yapılan testlerle de doğrulanmıştı*1.

Bridgestone Kuzey Bölgesi Başkan Yardımcısı Andrea Manenti şunları dile getirdi: "Bridgestone Potenza Sport için Auto Express 2022 Yaz Testi Ödülü'nü kazanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, çünkü Bridgestone, bu lastiğiyle son derece gurur duyuyor ve bu ödül bu lastiğin yüksek performansını daha da pekiştiriyor.“

Potenza Sport, Bridgestone'un öncü ruhunu ve yüksek performanslı lastiklerdeki uzmanlığını kapsamlı pazar araştırmasıyla birleştirerek sürücülerin araçlarının performansını ortaya koyarken kontrolü ellerinde tutmasını sağlıyor.

Lastiği geliştirirken Bridgestone, sürücülerin yüksek performans lastiklerinden beklentilerini karşılayan, aynı zamanda karşılaştıkları günlük zorluklara da cevap veren bir ürün yaratmayı hedefliyordu. Bu nedenle Potenza Sport geliştirilmeden önce kapsamlı bir pazar araştırması yapıldı: Bridgestone, Avrupa genelinde 3.800'den fazla son kullanıcıyla görüştü ve onların geri bildirimleri, sürücülerin kontrol ve güven ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için ultra yüksek performanslı bu lastiğin geliştirilmesinde temel teşkil etti.

Potenza Sport'un üstün performansını elde etmek için Bridgestone, sırt deseni, bileşimi ve yapısında yeni ve yenilikçi teknolojiler uyguladı. Lastiğin sırt tasarımı, frenleme ve aşınma direncinde avantaj sağlarken kızaklamaya karşı direnci artıran yenilikçi 3D kılcal kanallar da dahil olmak üzere birçok yeni üstün özellik sunuyor. Yenilikçi karıştırma teknolojisi ve optimize edilmiş formülü sayesinde bileşimi, ıslak ve kuru zemin performansları iyileştiriyor.

Yüksek hızda stabilitesini en üst düzeye çıkarmak için yeni bir hibrit sırt takviyesi bulunan Bridgestone, lastiğin dengesini ve direksiyon tepkisini artırırken yuvarlanma direncini optimize etmek için sportif bir karkas da kullanıyor.

Potenza Sport'un tasarımında ve geliştirilmesinde, Bridgestone'un tescilli, zaman kazandıran çevre dostu sanal lastik geliştirme teknolojisi kullanıldı. Bu teknoloji, fiziksel olarak üretim yapmadan ve gerçek bir sürüşte kullanmadan, henüz geliştirme aşamasında lastiğin performansının doğru bir şekilde tahmin edilmesini sağlıyor. Bu, yalnızca kaynakları koruyarak çevresel fayda sağlamakla kalmıyor aynı zamanda ürün geliştirme sürecini ve piyasaya çıkış süresini kısaltıyor.

Bridgestone, birinci sınıf lastikler, lastik teknolojileri ve gelişmiş mobilite çözümleri portföyüne sahiptir. Şirketin vizyonu, sürdürülebilir çözüm şirketi olarak sosyal ve müşteri değeri yaratmaktır. Bridgestone E8 Taahhütleri, şirketin topluma, müşterilerine ve gelecek nesillere sunmayı vaat ettiği değeri, Enerji, Ekoloji, Verimlilik, Yayılım, Ekonomi, Heyecan Uyandıran, Kolaylaştırıcı, Toplumsal Güçlenme olmak üzere sekiz odak alanda açıkça tanımlayan geniş, küresel bir kurumsal taahhüttür. İşin her alanında stratejik öncelikleri belirleme, karar alma ve eylemlere rehberlik edecek bir pusula görevi görüyor.

Gelecek nesillerin güvenini kazanan Bridgestone Potenza Sport ve kullanılan lastik teknolojisi sürüş yönetiminin eksenini oluşturan Bridgestone E8 Taahhütleri ile; “Heyecan Uyandıran” yönü: Mobilite dünyasında heyecan ilhamı sunmakta kararlıyız” bölümünde uyumludur.