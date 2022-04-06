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bp’nin “Gelişim, Seninle” projesinde; gençlerin tasarladığı 19 sosyal proje hibe desteğine değer görüldü

bp Türkiye’nin odağına gençleri alan sosyal sorumluluk projesi Gelişim, Seninle’nin ikinci dönemine başvuran sosyal fayda projeleri danışma kurulu tarafından değerlendirildi. Gelişim, Seninle kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda geliştirilen sosyal projeler arasından üniversite öğrenci kulüp ve topluluklarından 19’u; değerlendirme sonucunda hibe ve takım koçu desteği almaya hak kazandı.

Otovitrin 06.04.2022, 13:17
bp’nin “Gelişim, Seninle” projesinde; gençlerin tasarladığı 19 sosyal proje hibe desteğine değer görüldü

Üniversite çağındaki gençlere 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri geliştirme, farklı kültürleri tanıma, dil engeli nedeniyle erişemedikleri bilgilere www.gelisimseninle.com üzerinden erişme fırsatı sunan ve iş dünyasına hazırlayan bp Türkiye’nin gençlik projesi Gelişim, Seninle bu yıl da sürüyor. Gençlerin gelişimini destekleyen sosyal sorumluluk projesi Gelişim, Seninle’nin ikinci döneminin kazananları danışma kurulunca belirlenirken, Türkiye’nin pek çok farklı üniversite topluluğundan online eğitimleri tamamlamış öğrencilerin BM Sürdürebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda projelendirdiği 19 sosyal fayda odaklı çalışma hibe desteği almaya hak kazandı.

Üniversite kulüp ve topluluklarının katıldığı Gelişim, Seninle’de gençler öncelikle online kapasite geliştirme eğitimlerini tamamlıyor. Aldıkları eğitimlerin ardından ulusal ya da yerel çapta yaşadıkları bölgenin ihtiyaçlarına yönelik bir sosyal proje hazırlıyorlar. Danışma kurulunun değerlendirmesi sonrası seçilen projeler 10 bin TL hibe ile finansal olarak desteklenirken, uygulama aşamasına geçildiğinde de bp Türkiye gönüllüleri, takım koçu olarak gençlere eşlik ediyor. Projenin ilk döneminde dokuz projeye verilen hibenin ardından bu dönemde 19 proje ile Gelişim, Seninle’nin verdiği hibe miktarı toplamda 280 bin TL’ye ulaşmış oldu.

Bu yıl proje kapsamında 33 ilden, 60 üniversitenin 91 kulüp ya da topluluğundan 552 öğrenci kapasite geliştirme eğitimlerine katılırken, gençlere toplamda 62 oturumda, 124 saat eğitim verildi. Bu eğitimlerde 31 bp Türkiye çalışanı Gelişim, Seninle gönüllüsü olarak birebir koçluk görevi üstlendi.

Gelişim, Seninle sayesinde gençlerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu ve onları daha yakından tanıyarak gelişimlerine şahit olduğunu, bir yandan da ortaya koydukları sosyal fayda projeleri sayesinde geleceğe daha umutlu bir şekilde baktığını belirten bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan proje ile ilgili açıklamasında “Günümüz dünyasında her bir gencimizin, çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olması gerektiğine inanıyor ve bp Türkiye ailesi olarak bunun sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Gelişim, Seninle tam da bu ihtiyacın karşılığı bir proje, üniversite çağındaki gençlerimizi içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarma yolunda destekliyor ve yol gösteriyoruz. Gelişim, Seninle’nin ikinci döneminde de yine şahane projeler ile karşılaştık. Organ bağışı farkındalığından robotik uygulamalara, tarım ve tekstil gibi farklı sürdürülebilirlik modellerinden toplumsal cinsiyet eşitliğine uzanan çeşitlilikte gençlerin kendi bölgelerinin ihtiyacına dayanarak tasarladıkları projelerde bp Türkiye gönüllülerinden oluşan takım koçlarımızla yanlarındayız. Bu açıdan da projelerin takipçisi olmayı sürdürdüğümüzü söylemek isterim. bp Türkiye ailesi olarak desteğe değer görülen projelerin tamamlandığını ve hayat bulduğunu göreceğimiz günleri iple çekiyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürebilir Kalkınma Amaçları kapsamında sosyal fayda yaratacak projeler; Gelişim, Seninle danışma kurulunca hibe almaya değer görüldü. Sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişim alanında uzman kişiler ve bp Türkiye’nin her iş kolundan bir ya da iki kişilik ekiplerinden oluşan danışma kurulunda yer alan isimler: Arzu Çekirge Paksoy (Gazeteci), Yasemin Salih (Gazeteci), Doç. Dr. Itır Erhart (Akademisyen, sosyal girişimci), Dr. Ali Ercan Özgür (Sosyal girişimci, İhtiyaç Haritası kurucusu), Sunay Demircan (Sosyal yatırım danışmanı / STGM Kurucu Üyesi), Tümkan Işıltan (bp Türkiye Ülke Başkanı), Hakan Türker (bp Türkiye Dış İlişkiler Başkanı), Hande Ortaç (bp Türkiye Satışlar Acente Müdürü), Nilay Tatlısöz (Castrol Türkiye, Ukrayna, Orta Asya Pazarlama Müdürü), Gazi Anbar (BTC Boru Hattı Operasyonlar Müdürü), Cem Çakıroğlu (BTC Boru Hattı Çevre Müdürü), Cansu Akkuş (bp Türkiye Dış İletişim Koordinatörü), Suna Ercan (bp Türkiye Sosyal Yatırımlar Müdürü)

İkinci etabı sona eren seçmeler sonucunda 10.000 TL hibeye değer görülen projeler:

  • Ankara Üniversitesi Biyoloji Topluluğu (ANÜBİT): Biyoloji temelli etkinliklerle çevre bilincinin arttırılması
  • Başkent Üniversitesi Duyarlı Başkent Topluluğu: ALS hastalarının sosyal hayatlarında iletişimlerinin kolaylaştırılması
  • Çankaya Üniversitesi Google Developer Student Club: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Farkındalık başlıklarına yönelik çözüm önerilerinin geliştirildiği, interaktif bir platform
  • Hacettepe Üniversitesi Uzayın Keşfi ve Yönetimi Topluluğu: İklim eylemi ve karbon ayak izi konusunda farkındalık
  • Ortadoğu Teknik Üniversitesi Robot Topluluğu: Çocukları robotik ile tanıştıracak etkinlikler
  • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İçimizdeki Çocuk Kulübü: Okul öncesi öğretmenlerine yönelik çok kültürlülük eğitimleri
  • Bursa Uludağ Üniversitesi Renkli Gülücükler Topluluğu: Organ bağışı farkındalığını arttırmaya yönelik faaliyetler
  • Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Kulübü: Sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda bilinçlendirme çalışmaları
  • İstanbul Topkapı Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Kulübü: Sürdürülebilir tekstil, ileri dönüşüm konusunda bilinç yaratmak
  • İstanbul Üniversitesi ISPE Öğrenci Birliği: İlaç ve gıda takviyelerinin doğru kullanımı konusunda bilinçlendirme
  • İstanbul Üniversitesi Spor Eczacılığı Kulübü: Gıda takviyelerinin doğru kullanımına yönelik bilgilendirme
  • Marmara Üniversitesi Management Club: İşitme engellilerin hayata katılımlarını arttırmaya yönelik farkındalık
  • Üsküdar Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar Kulübü: Tohum topları ve kompost yapımı
  • Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojileri Kulübü: Okulların laboratuvarlarının geliştirilmesi ve öğrenciler ile uygulamalar yapılması
  • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Genç Kızılay İKÇÜ: Sorumlu tüketim ve 5R konusunda seminerler verilmesi
  • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eco Motion Öğrenci Topluluğu: Araç paylaşımı ve yeni durak uygulaması ile kampüste ulaşım sorununa çözüm
  • Necmettin Erbakan Üniversitesi IEEE-NEU: Dezavantajlı koşullardaki öğrencilerle faaliyet ve eğitimlerin düzenlenmesi
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin anlatılacağı faaliyetler düzenlenmesi

Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü: Teknoloji bağımlılıklarını azaltmak için, çocuklara yönelik faaliyetler düzenlenmesi

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