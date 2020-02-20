BP’den müşterilerini düşünen proje: Doğru Yakıt Sistemi

2019 yıl sonu itibariyle Türkiye çapındaki BP istasyonlarında aktif olarak hizmete vermeye başlayan bu yepyeni sistem sayesinde, BP müşterileri karşılaşabilecekleri yanlış dolum kaynaklı sorunlardan korunuyor. Akaryakıt alımında en büyük problemlerden bir tanesi olan benzinli araca motorin, dizel araca benzin ikmali hataları dolayısıyla ortaya çıkan ve sürücülere hem maddi hem de manevi etki yaratan sorunların bu yeni sistem sayesinde önüne geçiliyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Bu yeni sistemde; kullanım amacı yanlış dolumu engelleme ile sınırlı olmak üzere, araç plakaları aracın yakıt türü ile otomatik olarak eşleştirilerek Doğru Yakıt Sistemi altında kaydediliyor.

Araç plakası sisteme kayıtlı olan BP müşterilerinin istasyonlardan herhangi birini ilk ziyaret ettiklerinde, pompada yakıt tipinin otomatik olarak tanınmasını ve pompa satış görevlisini yakıt ikmali başlamadan uyararak doğru akaryakıtın verilmesini sağlıyor.

Sisteme henüz kayıtlı olmayan müşteriler, BP’den yaptıkları ikinci akaryakıt alımlarında Doğru Yakıt Sistemi’ne kaydediliyor.

Sistem kurulurken kişisel veri gizliliğine dikkat edildi

Kişisel veri gizliliği gözetilerek hayata geçirilen ‘Doğru Yakıt Sistemi’ hem müşteri deneyimi hem de ön saha personeli açısından mümkün olan en iyi çözümü sunuyor. Sektörü yakından tanıyan Turpak’ın uzman ekibi ile birlikte hayata geçirilen sistem sayesinde, Türkiye’nin dört bir yanında BP müşterileri daha güvenli yakıt alması ve satın alma sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.