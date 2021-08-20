bp ve Trendyol Express’ten akıllı kargo otomatı ağı

bp Türkiye, Trendyol Express ile Türkiye’de akıllı kargo otomat ağını kuruyor. Trendyol müşterileri, platformdan yaptıkları alışverişleri artık seçili bp istasyonlarında bulunan Trendyol Express akıllı kargo otomatlarından 7 gün 24 saat boyunca istedikleri zaman güvenli ve kolay bir şekilde teslim alabilecekler.

bp, dijitalleşme stratejisine güçlü şekilde odaklanarak yenilikçi çalışmalara imzasını atmayı sürdürüyor. Pek çok ihtiyaca yanıt veren bp istasyonları artık birer e-ticaret ‘gel al’ noktasına dönüşüyor. bp Türkiye, Trendyol Express ile Trendyol’dan yapılan alışverişlerin teslimiyle ilgili yeni bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliğiyle seçili bp istasyonları, artık Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Trendyol’dan yapılan alışverişler için anlaşmalı ‘gel al’ noktalarına dönüşüyor. Trendyol’dan alışveriş yapan kullanıcılar, Trendyol Express akıllı kargo otomatları seçeneği sayesinde ürünlerini evde beklemek yerine, zaman kısıtlaması olmaksızın kendilerine uygun lokasyonlardaki seçili bp istasyonlarından teslim alabilecekler.

Yaya trafiğinin yüksek olduğu bölgelerde, seçili bp istasyonlarından kargolarını teslim alabilecek olan kullanıcılar, yakıt veya market alışverişlerini de aynı noktalardan gerçekleştirebilecekler. Seçili bp istasyonlarındaki akıllı kargo otomatlarına yerleştirilen paketler, tek kullanımlık şifre ile alıcıya teslim edilecek.

Ağustos sonu itibariyle İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya’yı içeren 5 ilde ve 40’a yakın bp istasyonunda bulunacak akıllı kargo otomatlarının yıl sonuna kadar 20 ilde 100’ün üzerinde istasyonda konumlandırılması hedefleniyor. Ayrıca bp istasyonundan teslimat seçeneğini tercih eden Trendyol müşterileri, her 50 TL ve üzeri alışverişlerinde kullanabilecekleri 10 TL’lik Trendyol hediye kuponuna sahip olacaklar. Trendyol ‘gel al’ noktası kuponu, siparişler teslim alındıktan sonra 24 saat içinde tanımlanıyor. Müşteriler, bu süre zarfında yüklenmeyen kuponlar için Trendyol çağrı merkezini arayarak veya Trendyol Asistan üzerinden canlı yardıma bağlanarak taleplerini iletebiliyorlar. 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan kuponun kullanım süresi sisteme tanımlandıktan sonra bir hafta geçerli olacak.

Alışverişlerinde teslim noktası olarak, Trendyol Express Akıllı kargo otomatlarını, Trendyol uygulaması ve web sayfası üzerinden bp istasyonları olarak seçen ve TRENDYOL yazıp Kampanya Kodu, Ad, Soyad ve Plaka bilgilerini aralarında boşluk bırakarak SMS ile 2802‘e gönderen Trendyol müşterileri 30 Eylül 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında bp club üyesi istasyonlardan yapacakları akaryakıt ve otogaz alımlarından %3 oranında bp club puan kazanabilecekler. bp istasyonlarındaki akıllı kargo otomatları ekranlarında yer alan kampanya koduna sahip kullanıcılar, TRENDYOL yazıp Kampanya Kodu, Ad, Soyad ve Plaka bilgilerini aralarında boşluk bırakarak SMS ile 2802‘e göndererek kampanyaya dahil olabilecek ve kampanya kapsamında kazandıkları bp club puanlarını yine akaryakıt ve otogaz alımlarında kullanabilecekler. Kampanyadan faydalananlar diğer kampanyalardan faydalanamazlar. BP Taşıtmatik kullanıcıları kampanyadan faydalanamazlar. Akaryakıt alışverişinde BP Club puanı kullanıldığında bu kampanyadan başka puan kazanılmaz. BP Club programına katılan istasyonlarda geçerlidir, istasyonların listesine www.bpclubcard.com adresinden ulaşabilirsiniz. BP Petrolleri A.Ş. kampanyayı durdurma ve değiştirme hakkını saklı tutar.