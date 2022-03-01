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bp Türkiye’nin her yıl düzenlediği “Müteahhit Ödülleri” sahipleri ile buluştu

bp Türkiye, temel değerlerinden emniyet ve güvenliğe verdiği önemle hayata geçirdiği ödül ve programlarla iş ortaklarının yanında olmayı sürdürüyor. Bu bakış açısıyla altıncısı gerçekleştirilen bp Türkiye “Müteahhit Ödülleri” töreninde 13 müteahhit firma ve 26 bireysel müteahhit personeli 11 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Otovitrin 01.03.2022, 11:41
bp Türkiye’nin her yıl düzenlediği “Müteahhit Ödülleri” sahipleri ile buluştu

bp Türkiye, en temel değerlerinden emniyet ve güvenliği, tek takım olma prensibiyle de birleştirerek yenilikçi ve çevreci yaklaşımlarından dolayı birlikte çalıştığı müteahhit firmaları ödüllendiriyor. bp Türkiye’nin akaryakıt yatırım projeleri çerçevesinde birlikte çalıştığı iş ortakları arasında; sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik (SEÇ-G) kültürünü yaygınlaştırmak, sürdürülebilir ve çevreci saha uygulamalarını teşvik etmek amacıyla düzenlediği geleneksel Müteahhit Ödülleri’nin altıncısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve ödüller sahipleri ile buluştu. bp’nin akaryakıt operasyon süreçlerinin üst düzey standartlarla yönetilmesinde katkısı olan iş ortaklarını ödüllendirme amacıyla gerçekleştirilen tören, konuyla ilgili farkındalık yaratmasının yanı sıra operasyonların insana ve çevreye zarar vermeden sıfır kaza ile sürdürülmesine katkı sağlıyor. Müteahhit Ödülleri arasında teknik uzmanlıktan çevreciliğe, saha emniyetinden yenilikçi düşünceye 11 farklı kategori bulunuyor.

bp Türkiye’nin bu yıl altıncısını düzenlediği Müteahhit Ödül Töreni; 110'u aşkın müteahhit temsilcisi ile bp Türkiye çalışanları ve yöneticilerinin katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Müteahhit Ödülleri töreninde akaryakıt operasyon süreçlerinin üst düzey standartlarla yönetilmesinde verdikleri önem sebebiyle; 13 müteahhit firma ve 26 bireysel müteahhit personeli 11 farklı kategoride ödüllendirildi.

Müteahhit Ödülleri tören konuşmasında bp Türkiye Perakende Akaryakıt Operasyon Direktörü Ersin Akmanoğlu; “bp’de beş temel değerimiz arasındaki emniyet ve güvenlik, tüm operasyonumuzun temeli olarak öne çıkıyor. İnsan ve çevreye verdiğimiz değer ile iş güvenliği standartlarını en üst seviyede uygulayarak, kaza riskini sıfıra indirmek her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu bakış açısı ile 2021 yılında perakende operasyonlarımızın tamamında kayda değer bir yaralanma ve kaza yaşamadığımız için mutluluk duyuyoruz. Bu başarıyı 2022 yılında da tekrarlamak için tüm operasyonlarımızı, SEÇ-G standartlarının da üstünde uygulamalarla yürütmeyi sürdüreceğiz. SEÇ-G sayesinde kişisel hataların önlenmesinin yanı sıra bu hatalardan kaynaklanabilecek zararların önüne geçmemizi ayrıca değerli görüyorum. Bunu ödüllendirmek için gerçekleştirdiğimiz ve artık gelenekselleşen Müteahhit Ödülleri bu sebeple çok kıymetli, böylece bp olarak iş ortaklarımız ile sektörümüze iş güvenliği standartlarımız ile örnek oluyoruz. Bugün ödül alan tüm iş ortaklarımızı bizimle aynı bakış açısı ile çalıştıkları için kutlar, güvenlik yolculuğumuza destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Çevrimiçi düzenlenen ödül töreninde; SEÇ-G Performans, Saha Emniyet Lideri, Müteahhit Öğrenimleri Uygulama, Tek Ekip, İletişim Liderliği, Çevrecilik, Çeviklik, Yenilikçi Düşünce, SME (Teknik Uzmanlık), Saha Destek, Duayen kategorilerinde 11 ödül, 13 farklı müteahhit firma ve 26 çalışan ile paylaşılırken, yıl içerisinde gösterdikleri başarı ve titiz yaklaşımları için teşekkür edildi. Farklı kategorilerde; RM İstanbul, Tora Petrol Ürünleri, Kar Montaj Bakım Onarım, TÜV-SÜD Teknik, Gasgrup Enerji Sistemleri, Doğuş Mühendislik, MPT Çevre Teknolojileri, Socomex İstasyon Teknolojileri, Yen Bakım Mühendislik, Interpet Petrol, Domino Mühendislik, Hassa Yangın Söndürme Cihazları ve Master Decos ödül kazandı.

6. Tehlike Avcısı Programı & Müteahhit Ödülleri Kazananları

Duayen Ödülü

Haluk Tekgürler

SEÇ-G Performans Ödülü

RM İstanbul Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş

Tora Petrol Ürünleri Müh. Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş.

Saha Emniyet Lideri Ödülü

Arzu Çilli - Kar Montaj Bakım Onarım Elektrik Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Alper Kaçar ve Şaban Güller - Tora Petrol Ürünleri Müh. Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş.

Olcay Aktemur - RM İstanbul Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş

Müteahhit Öğrenimleri Uygulama Ödülü

Serhat Yaman - TÜV-SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti

Müteahhit Tek Ekip Ödülü

Gasgrup Enerji Sistemleri İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Müteahhit İletişim Liderliği Ödülü

Aydemir İşlen ve Doğan Tiflis - Doğuş Mühendislik Doğalgaz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Serhat Erzeybek - MPT Çevre Teknolojileri ve Muhendislik A.Ş

Barış Birinci - Socomex İstasyon Teknolojileri Ltd. Şti.

Bilal Deryaler - Yen Bakım Mühendislik Danışmanlık San. Tic. A.Ş.

Müteahhit Çevrecilik Ödülü

RM İstanbul Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş

Çeviklik Ödülü

Tuba Emine Bozkurt - Kar Montaj Bakım Onarım Elektrik Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Hayati Rakıcı - Doğuş Mühendislik Doğalgaz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gökhan Çelik ve ekibi - Tora Petrol Ürünleri Müh. Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş.

Müteahhit Yenilikçi Düşünce Ödülü

Tüten Aluç - Interpet Petrol Teçhizat San. Tic. Ltd. Şti.

Müteahhit SME (Teknik Uzmanlık) Ödülü

Metin Özen-Barış Şirin-Muharrem Yeşilyurt - Tora Petrol Ürünleri Müh. Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş.

Yıldıray Süvari - Domino Mühendislik Ticaret Ltd. Şti.

Müteahhit Saha Destek Ödülü

Hasan Sarıcı - Hassa Yangın Söndürme Cihazları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Sezgin Berber – Master Decos Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.

Tora Çağrı Merkezi Ekibi - Tora Petrol Ürünleri Müh. Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş.

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