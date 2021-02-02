bp Türkiye’nin Gelişim, Seninle projesinde yeni etap Öğrenci Kulüpleri Liderlik Eğitimleri başlıyor

bp Türkiye’nin gönüllülük temeline dayanan kurumsal sosyal sorumluluk projesi Gelişim, Seninle, gençlerin kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmayı sürdürüyor. Haziran 2020’de açılan ücretsiz gençlik portalı ‘gelisimseninle.com’ aracılığıyla, dünyadan güncel bilgi, haber, makale ve konuk yazar içerikleriyle gençlerin gelişimine verilen destek, Öğrenci Kulüpleri Liderlik Eğitimleri ile devam ediyor.

Üniversite kulüp ve topluluklarına yönelik Öğrenci Kulüpleri Liderlik Eğitimleri, beş kapsamlı başlıkta gerçekleşecek. bp ve Castrol çalışanları; yönetim ve liderlik, fark yaratan beceriler, kurumsal sürdürülebilirlik, üye kazanımı ve yönetimi, etkinlik ve proje yönetimi, sürdürülebilir yaşam ve sosyal etki konularına özel eğitimler verecek.

Eğitimleri tamamlayan öğrenci kulüpleri, gerçekleştirmek istedikleri sosyal projelerle, bp’nin sosyal sorumluluk projesinin bir diğer aşamasına başvuracak. Sosyal Projeler ile; üniversite kulüp ve topluluklarının toplum, dünya ve çevre için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çözümler üretebilmesi destekleniyor.

bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan: Projemiz kuşaklar arası tecrübe paylaşımını destekliyor

70’e yakın şehirden 250’yi aşkın üniversite kulübü projenin tanıtım toplantısında bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilerle buluşan bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, “Eğitim alacak kulüplere mensup öğrencilerimiz bp ve Castrol çalışanlarının bilgi ve tecrübelerinden faydalanma imkanı bulacak. Bu sayede kuşaklar arası bir köprü oluşacak. Sizlerle birlikte yapacaklarımız için çok heyecanlıyız.” dedi.

Başvurular başladı

Yıl boyunca Öğrenci Kulüpleri Liderlik Eğitimleri için açılacak dört başvuru döneminin ilki 30 Ocak-14 Şubat arasında gerçekleşecek. Başvuru sürecinin ardından kazananların açıklanmasıyla seçilen kulüpler eğitimlerine 27 Şubat’ta başlayacak. Eğitimlerin yanı sıra öğrenciler her ay gerçekleştirilecek webinar’lara da katılabilecek. Yıl sonuna kadar 100 kulüpten, 500 gencin eğitim alması hedefleniyor.

Mart, Eylül ve Ekim aylarında da gerçekleştirilecek, üniversite kulüp ya da topluluk üyelerinin başvurabileceği program ile ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna gelisimseninle.com adresi üzerinden ulaşılabilir.