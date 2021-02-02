bp Türkiye’nin 'Gelişim, Seninle' projesinde yeni etap 

bp Türkiye’nin gönüllülük temeline dayanan kurumsal sosyal sorumluluk projesi Gelişim, Seninle, gençlerin kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmayı sürdürüyor. Haziran 2020’de açılan ücretsiz gençlik portalı ‘gelisimseninle.com’ aracılığıyla, dünyadan güncel bilgi, haber, makale ve konuk yazar içerikleriyle gençlerin gelişimine verilen destek, Öğrenci Kulüpleri Liderlik Eğitimleri ile devam ediyor.

Üniversite kulüp ve topluluklarına yönelik Öğrenci Kulüpleri Liderlik Eğitimleri, beş kapsamlı başlıkta gerçekleşecek. bp ve Castrol çalışanları; yönetim ve liderlik, fark yaratan beceriler, kurumsal sürdürülebilirlik, üye kazanımı ve yönetimi, etkinlik ve proje yönetimi, sürdürülebilir yaşam ve sosyal etki konularına özel eğitimler verecek.

Eğitimleri tamamlayan öğrenci kulüpleri, gerçekleştirmek istedikleri sosyal projelerle, bp’nin sosyal sorumluluk projesinin bir diğer aşamasına başvuracak. Sosyal Projeler ile; üniversite kulüp ve topluluklarının toplum, dünya ve çevre için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çözümler üretebilmesi destekleniyor.

bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan: Projemiz kuşaklar arası tecrübe paylaşımını destekliyor

70’e yakın şehirden 250’yi aşkın üniversite kulübü projenin tanıtım toplantısında bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilerle buluşan bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, “Eğitim alacak kulüplere mensup öğrencilerimiz bp ve Castrol çalışanlarının bilgi ve tecrübelerinden faydalanma imkanı bulacak. Bu sayede kuşaklar arası bir köprü oluşacak. Sizlerle birlikte yapacaklarımız için çok heyecanlıyız.” dedi.

Başvurular başladı

Yıl boyunca Öğrenci Kulüpleri Liderlik Eğitimleri için açılacak dört başvuru döneminin ilki 30 Ocak-14 Şubat arasında gerçekleşecek. Başvuru sürecinin ardından kazananların açıklanmasıyla seçilen kulüpler eğitimlerine 27 Şubat’ta başlayacak. Eğitimlerin yanı sıra öğrenciler her ay gerçekleştirilecek webinar’lara da katılabilecek. Yıl sonuna kadar 100 kulüpten, 500 gencin eğitim alması hedefleniyor.

Mart, Eylül ve Ekim aylarında da gerçekleştirilecek, üniversite kulüp ya da topluluk üyelerinin başvurabileceği program ile ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna gelisimseninle.com adresi üzerinden ulaşılabilir.

bp Türkiye Hakkında

bp, 109 yıldır akaryakıt dağıtım ve pazarlama, madeni yağ üretim ve pazarlama, havacılık yakıtları, petrol ve doğalgaz boru hatları alanlarında Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

Uluslararası ürün, hizmet ve emniyet standartlarından ödün vermeksizin 765 istasyonuyla ülke çapında her gün 300 binin üzerinde müşteriye hizmet veren bp, madeni yağ alanında ise Castrol markasıyla öne çıkıyor.

Havacılık alanında Air bp ile dünyanın en büyük yakıt ve servis sağlayıcılarından biri olan bp Grup, 55 ülkede 950 lokasyonda çalışan operasyonel ağı sayesinde global çapta lider konumda yer alıyor. Türkiye’de ise 12 havalimanında hizmet veren bp, THY’nin globaldeki en büyük tedarikçisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

21. yüzyılın en büyük mühendislik projelerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı’nın ortağı ve işletmecisi olan bp, 2006 yılında bu boru hattını dünya pazarlarına açtı ve hattın geçtiği yerleşimlerde birçok toplumsal kalkınma projesini destekledi. bp, Azerbaycan'ın Hazar Denizi petrollerini, Ceyhan Terminali’nden dünya pazarlarına ulaştıran BTC Boru Hattı’nın da yüzde 30,1 pay ile en büyük ortağı ve aynı zamanda ana işletmecisi konumunda.

bp Türkiye, ülke ekonomisine katkı sağlarken, ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesi ile çalışmalarını, “İnsana ve çevreye zarar vermeden” gerçekleştiriyor. Dünya standartlarında ürün ve hizmet kalitesinin sunulduğu istasyonları ile gücünü ispatlayan bp, özenle uyguladığı sağlık, emniyet ve çevre ilkeleri doğrultusunda, sektörüne öncülük ediyor.