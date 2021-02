bp Türkiye’den iş güvenliğine tam destek

bp Türkiye, operasyonlarının tamamını sıfır kaza ile insana ve çevreye zarar vermeden sürdürebilmenin önemini vurgulamaya devam ediyor. Sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik (SEÇ-G) prensipleri doğrultusunda sektöre yön veren bp, akaryakıt operasyon süreçlerinin üst düzey standartlarla yönetilmesinde katkısı olan iş ortakları için hayata geçirdiği ödüllendirme programları ile farkındalık yaratıyor. Bu doğrultuda bp Türkiye, Şirket Nakliyesi Tehlike Avcısı Programı Ödül Töreni ve bp Akaryakıt Müteahhitleri ödül törenini gerçekleştirdi.

İlk olarak, bp Türkiye’nin, şirket nakliyesi operasyonları sırasında sürücülerin karşılaştığı pek çok tehlike ile ilgili risk algısını artırmayı hedeflediği Tehlike Avcısı Programı’nın ödül töreni gerçekleştirildi. 2020 yılında başlatılan program kapsamında, nakliye operasyonlarındaki tehlike arz eden durumlarla ilgili farkındalığı arttırmak, tehlike anında doğru davranışı geliştirmek için sürücüler için düzenli olarak eğitimler düzenleniyor. Ortaya çıkabilecek tehlikelerin ve sürücülerin hatalarının raporlanmasının teşvik edildiği programın ilk yılında Acapet Taşımacılık ve OMSAN Lojistik tarafından toplamda 200 raporlama gerçekleştirildi. Düzenlenen Tehlike Avcısı Programı Ödül Töreni’nde, bu raporlamalar arasından seçilen 6 sürücüye hediyeleri takdim edildi.

Bu yıl beşincisi gerçekleşen bp Akaryakıt Müteahhitleri ödül töreni ise, 100’den fazla bp akredite müteahhit çalışan ve bp yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Sıfır kaza hedeflerinin gerçekleştirilmesinin öneminin vurgulandığı törende SEÇ-G Performans, Saha Emniyet Elçileri, Çeviklik, Yenilikçilik, Öğrenimleri Uygulama, SEÇ-G Gelişim, Saha Emniyet Liderleri kategorilerinde 13 ödül 10 firmaya takdim edildi. RM İstanbul Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş, TÜV-SÜD Teknik Güvenlik Ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti, İSEÇ Danışmanlık, SANAT YAPI İnşaat A.Ş, TORA Petrol Ürünleri Müh. Elektrik ve Elektronik San. Tic. A.Ş., FASAD Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Tic. A.Ş., GÜNCA Mühendislik Petrol Ürünleri İnş. Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti, GASGRUP Enerji Sistemleri İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., DOĞUŞ Mühendislik Doğalgaz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ödül kazanan firmalar arasında yer aldı.

Covid 19 önlemleri nedeniyle uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirilen ödül törenleri ile ilgili açıklamada bulunan bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, “bp’nin beş temel değerinden biri olan emniyet her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yaptığımız her şeye nüfuz eden temel değerimiz emniyettir, öyle de kalacak. Bu kapsamda da sektörümüzdeki SEÇ-G standartlarını en üst seviyelere taşıyarak tüm operasyonlarımızı bu bilinçle yönetmek önceliklerimiz arasında bulunuyor. SEÇ-G prensiplerinin sağlıklı bir şekilde uygulanması, işimiz açısından hayati önem taşıyor. Hedefimiz çok net: Sıfır kaza, insanlara ve çevreye zarar vermemek. SEÇ-G sayesinde kişisel hatalar önlenebildiği gibi, bu hatalardan kaynaklanabilecek zararlar da önlenmiş oluyor. Bu kapsamda devreye aldığımız Şirket Nakliyesi Tehlike Avcısı Programı ve bp Akaryakıt Müteahhitleri ödülleri sayesinde hem bp hem de iş ortaklarımız olarak sektördeki iş güvenliği standartlarını örnek olacak seviyelerde tutmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.