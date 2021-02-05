banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Öğretmenler ne zaman aşı olacak?
Öğretmenler ne zaman aşı olacak?
Ahmet Şık hakkında soruşturma
Ahmet Şık hakkında soruşturma
Hangi cumhurbaşkanı kaç kişiyi affetti?
Hangi cumhurbaşkanı kaç kişiyi affetti?
İşte yerli 'Ironman'
İşte yerli 'Ironman'

bp Türkiye’den iş güvenliğine tam destek

bp Türkiye, tüm faaliyet alanlarında sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik (SEÇ-G) prensiplerine verdiği değeri göstermeyi sürdürüyor. bp Türkiye’nin akaryakıt operasyonları SEÇ-G performansında iyileştirmelere katkısı olan iş ortaklarının ödüllendirildiği Şirket Nakliyesi Tehlike Avcısı Programı ve bp Akaryakıt Müteahhitleri ödül törenleri gerçekleştirildi.

Otovitrin 05.02.2021, 14:19 05.02.2021, 14:25
8
bp Türkiye’den iş güvenliğine tam destek

bp Türkiye, operasyonlarının tamamını sıfır kaza ile insana ve çevreye zarar vermeden sürdürebilmenin önemini vurgulamaya devam ediyor. Sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik (SEÇ-G) prensipleri doğrultusunda sektöre yön veren bp, akaryakıt operasyon süreçlerinin üst düzey standartlarla yönetilmesinde katkısı olan iş ortakları için hayata geçirdiği ödüllendirme programları ile farkındalık yaratıyor. Bu doğrultuda bp Türkiye, Şirket Nakliyesi Tehlike Avcısı Programı Ödül Töreni ve bp Akaryakıt Müteahhitleri ödül törenini gerçekleştirdi.

İlk olarak, bp Türkiye’nin, şirket nakliyesi operasyonları sırasında sürücülerin karşılaştığı pek çok tehlike ile ilgili risk algısını artırmayı hedeflediği Tehlike Avcısı Programı’nın ödül töreni gerçekleştirildi. 2020 yılında başlatılan program kapsamında, nakliye operasyonlarındaki tehlike arz eden durumlarla ilgili farkındalığı arttırmak, tehlike anında doğru davranışı geliştirmek için sürücüler için düzenli olarak eğitimler düzenleniyor. Ortaya çıkabilecek tehlikelerin ve sürücülerin hatalarının raporlanmasının teşvik edildiği programın ilk yılında Acapet Taşımacılık ve OMSAN Lojistik tarafından toplamda 200 raporlama gerçekleştirildi. Düzenlenen Tehlike Avcısı Programı Ödül Töreni’nde, bu raporlamalar arasından seçilen 6 sürücüye hediyeleri takdim edildi.

Bu yıl beşincisi gerçekleşen bp Akaryakıt Müteahhitleri ödül töreni ise, 100’den fazla bp akredite müteahhit çalışan ve bp yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Sıfır kaza hedeflerinin gerçekleştirilmesinin öneminin vurgulandığı törende SEÇ-G Performans, Saha Emniyet Elçileri, Çeviklik, Yenilikçilik, Öğrenimleri Uygulama, SEÇ-G Gelişim, Saha Emniyet Liderleri kategorilerinde 13 ödül 10 firmaya takdim edildi. RM İstanbul Reklamcılık  San. ve Tic. A.Ş, TÜV-SÜD Teknik Güvenlik Ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti, İSEÇ Danışmanlık, SANAT YAPI İnşaat A.Ş, TORA Petrol Ürünleri Müh. Elektrik ve  Elektronik San. Tic. A.Ş., FASAD Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Tic. A.Ş., GÜNCA Mühendislik Petrol Ürünleri İnş. Gıda Hayvancılık San. ve  Tic. Ltd. Şti, GASGRUP Enerji Sistemleri İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., DOĞUŞ Mühendislik Doğalgaz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ödül kazanan firmalar arasında yer aldı.

bp Türkiye ülke başkanı Tümkan Işıltan oldu

Covid 19 önlemleri nedeniyle uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirilen ödül törenleri ile ilgili açıklamada bulunan bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, “bp’nin beş temel değerinden biri olan emniyet her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yaptığımız her şeye nüfuz eden temel değerimiz emniyettir, öyle de kalacak. Bu kapsamda da sektörümüzdeki SEÇ-G standartlarını en üst seviyelere taşıyarak tüm operasyonlarımızı bu bilinçle yönetmek önceliklerimiz arasında bulunuyor. SEÇ-G prensiplerinin sağlıklı bir şekilde uygulanması, işimiz açısından hayati önem taşıyor. Hedefimiz çok net: Sıfır kaza, insanlara ve çevreye zarar vermemek. SEÇ-G sayesinde kişisel hatalar önlenebildiği gibi, bu hatalardan kaynaklanabilecek zararlar da önlenmiş oluyor. Bu kapsamda devreye aldığımız Şirket Nakliyesi Tehlike Avcısı Programı ve bp Akaryakıt Müteahhitleri ödülleri sayesinde hem bp hem de iş ortaklarımız olarak sektördeki iş güvenliği standartlarını örnek olacak seviyelerde tutmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Trabzonspor 22 39
5. Alanyaspor 22 38
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Kasımpaşa 22 26
13. Rizespor 22 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 22 38
6. Everton 20 36
7. Tottenham 20 33
8. Chelsea 21 33
9. Aston Villa 20 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 22 24
16. Newcastle 22 22
17. Burnley 21 22
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16