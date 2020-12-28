bp Türkiye’de ülke başkanı değişimi
bp Türkiye’nin yeni ülke başkanı Tümkan Işıltan oldu. Işıltan, 2017 yılından bu yana bp Türkiye Finans Direktörü ve temmuz ayından bu yana ise bp Perakende Operasyonları Direktörü olarak görev yapıyordu.
bp Türkiye’nin ülke başkanlığı pozisyonuna Tümkan Işıltan atandı. Işıltan; bp’nin Türkiye’deki üst düzey temsilcisi olarak bp stratejilerinin hayata geçmesini sağlacak ve şirketin Türkiye’deki tüm iş kolları adına dış ilişkilerinin yürütülmesini destekleyecek. Işıltan, yeni görevine 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayacak.
bp ailesine 2000 yılında finansal analist olarak katılan Işıltan, Türkiye ve Avrupa’da farklı pek çok görev üstlendi. Sırasıyla; performans müdürlüğü ve finans kontrolörlüğü, Akdeniz Bölgesi konsolidasyon ve raporlama müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi sadakat programları müdürlüğü, strateji direktörlüğü, finans direktörlüğü ve perakende operasyon direktörlüğü görevlerini icra etti.
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Işıltan’ın, ABD’nin Boston şehrinde bulunan Suffolk Üniversitesi'nden finans ve satış, pazarlama alanında yüksek lisans derecesi bulunuyor. Işıltan evli ve iki çocuk babası.
|Takımlar
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|1. Galatasaray
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|15
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|27
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|21
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|14
|20
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|13
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|13
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|13
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|14
|17
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|14
|16
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|14
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|13
|12
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|15
|12
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|13
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Everton
|15
|29
|3. Leicester City
|15
|28
|4. M. United
|14
|27
|5. Tottenham
|15
|26
|6. Man City
|14
|26
|7. Aston Villa
|13
|25
|8. Chelsea
|15
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Newcastle
|14
|18
|14. Crystal Palace
|15
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
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|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
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|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12