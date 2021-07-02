bp Türkiye’de emniyet ve güvenlik, önce evde başlıyor

bp Türkiye, şirket nakliyesi iş ortakları Acapet Taşımacılık ve OMSAN Lojistik ile birlikte terminallerden akaryakıt istasyonlarına tehlikeli madde taşımacılığı yapılan operasyonlarda çalışan sürücülerin ve ailelerinin dahil olduğu, emniyet kültürünü yaymaya yönelik “Çocuklarımızdan Mesaj Var” isimli bir kısa film projesine imza attı. Sürücü ve sürücü ailelerinin trafikte emniyetli sürüş mesajlarını içeren filmin, operasyonlardaki genel emniyet performansına pozitif katkı sağladığı belirtildi. Filmde çocuklar; emniyetin evde başlayarak iş hayatı boyunca devam ettiği ve ebeveynlerinin eve emniyetli şekilde dönmeleri konusunda çeşitli mesajlar verirken, trafik emniyeti, yorgun ve uykusuz araç kullanmama, dinlenme sürelerinin önemi, beslenme alışkanlıkları, operasyon kuralları ve benzeri konularda farkındalık artırıcı hatırlatmalarda bulundu.

Operasyonlarının odak noktasına, çalışan emniyetini ve güvenliğini alan bp, söz konusu projede önemli bir sonucu hedefliyor: Ailesini ve çevresini, tutum ve davranışlarıyla olumlu yönde etkileyen çocuklar aracılığı ile, toplumda trafik emniyeti açısından sorumlu bireyler yetiştirilmesini sağlamak. Projede; çocukların verdiği etkili mesajlar aracılığıyla bp’nin tüm paydaşlarına ve geleceğe yönelik emniyet kültürüne pozitif katkı sağlanacağı belirtildi.

Filmin ardından; bp Türkiye, Acapet Taşımacılık ve OMSAN Lojistik yöneticilerinin katılımları ile emniyet mesajlarının yinelendiği çevrimiçi bir ödül töreni düzenlendi. Törende ayrıca, söz konusu projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan bp Kara Taşımacılık Müdürü Selim Karakaş’a, bp Avrupa Yol Emniyeti Müdürü Oytun Tezcanlı’ya, Acapet Taşımacılık Genel Koordinatörü Ömer Bilgimöz’e, OMSAN Lojistik Operasyon Müdürü Aşır Saka’ya ve tüm bp Türkiye, Acapet Taşımacılık ve OMSAN Lojistik yönetim ekibine teşekkür edildi.