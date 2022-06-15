BP'den Turpak Çalışanlarına Ödül!

Ülkemizi taşıt tanıma teknolojisiyle birlikte akaryakıt sektörünü otomasyonla tanıştıran Turpak, BP Türkiye tarafından ödüllendirildi. BP Türkiye'nin yaptığı değerlendirmeler ile 1 yıl içerisinde herhangi bir kazaya karışmamış ve trafik cezası almamış Turpak bayii çalışanlarına ödüller takdim edildi. BP Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Turpak Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Etiz, "Turpak olarak yol güvenliği konusunda araç kullanan her çalışanımızın farkındalığını artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca 1,5 yıldır yapılan her kilometre karşılığı ortaya çıkan karbonu nötrlemek adına TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunuyoruz." dedi.