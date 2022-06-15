banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Milliler, 4’te 4 yaptı
Milliler, 4’te 4 yaptı
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep

BP'den Turpak Çalışanlarına Ödül!

Türkiye akaryakıt sektörünü, 1999 yılında taşıt tanıma vasıtası ile otomasyonla tanıştıran Turpak, ülkenin önde gelen akaryakıt şirketlerinden BP Türkiye tarafından ödüle layık görüldü. Sektörün değişmez altın kurallarından biri olan yol güvenliği konusunda BP Türkiye, Turpak bayilerinde görev alan araç sürücülerini ödüllendirdi. Turpak Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Etiz, konuyla ilgili olarak "Turpak olarak sıfır risk ve sıfır kaza prensibimizin bir yansıması olarak ekibimizde araç kullanan çalışanlarımızın 1 yıl içerisinde herhangi bir kazaya karışmamış olması ve hiçbir şekilde trafik cezası almaması, BP Türkiye tarafından ödüllendirildi. BP Türkiye'ye teşekkürü borç biliriz." açıklamasını yaptı.

Otovitrin 15.06.2022, 11:13
BP'den Turpak Çalışanlarına Ödül!

Ülkemizi taşıt tanıma teknolojisiyle birlikte akaryakıt sektörünü otomasyonla tanıştıran Turpak, BP Türkiye tarafından ödüllendirildi. BP Türkiye'nin yaptığı değerlendirmeler ile 1 yıl içerisinde herhangi bir kazaya karışmamış ve trafik cezası almamış Turpak bayii çalışanlarına ödüller takdim edildi. BP Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Turpak Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Etiz, "Turpak olarak yol güvenliği konusunda araç kullanan her çalışanımızın farkındalığını artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca 1,5 yıldır yapılan her kilometre karşılığı ortaya çıkan karbonu nötrlemek adına TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunuyoruz." dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu