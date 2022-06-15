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BP'den Turpak Çalışanlarına Ödül!
Türkiye akaryakıt sektörünü, 1999 yılında taşıt tanıma vasıtası ile otomasyonla tanıştıran Turpak, ülkenin önde gelen akaryakıt şirketlerinden BP Türkiye tarafından ödüle layık görüldü. Sektörün değişmez altın kurallarından biri olan yol güvenliği konusunda BP Türkiye, Turpak bayilerinde görev alan araç sürücülerini ödüllendirdi. Turpak Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Etiz, konuyla ilgili olarak "Turpak olarak sıfır risk ve sıfır kaza prensibimizin bir yansıması olarak ekibimizde araç kullanan çalışanlarımızın 1 yıl içerisinde herhangi bir kazaya karışmamış olması ve hiçbir şekilde trafik cezası almaması, BP Türkiye tarafından ödüllendirildi. BP Türkiye'ye teşekkürü borç biliriz." açıklamasını yaptı.
Otovitrin 15.06.2022, 11:13
Ülkemizi taşıt tanıma teknolojisiyle birlikte akaryakıt sektörünü otomasyonla tanıştıran Turpak, BP Türkiye tarafından ödüllendirildi. BP Türkiye'nin yaptığı değerlendirmeler ile 1 yıl içerisinde herhangi bir kazaya karışmamış ve trafik cezası almamış Turpak bayii çalışanlarına ödüller takdim edildi. BP Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Turpak Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Etiz, "Turpak olarak yol güvenliği konusunda araç kullanan her çalışanımızın farkındalığını artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca 1,5 yıldır yapılan her kilometre karşılığı ortaya çıkan karbonu nötrlemek adına TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunuyoruz." dedi.