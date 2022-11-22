Borusan’ın Sürdürülebilir Fayda Programı’na başvuru için son gün 29 Kasım

Toplumsal faydayı faaliyetlerinin merkezinde konumlandıran Borusan, sosyal etki ve sürdürülebilirlik öncelikleri ile paralel, toplumsal meselelerde hedef grupları etkileme ve harekete geçirme potansiyeli yüksek projeleri destekleyen programını Cumhuriyet’in 99. yılında hayata geçirdi. Impact Hub İstanbul iş birliği ile gerçekleştirilen Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, farklı sektörlerden projelere başvurularına açık olması ve sunduğu imkanların kapsayıcılığı ile Türkiye sosyal girişimcilik ekosisteminde yaygın olarak uygulanan girişimci destek programlarından farklı bir yaklaşım izliyor.

200.000 TL’ye kadar hibe desteği

https://surdurulebilirfayda.com/ web sitesi üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 4 projenin desteklenmesi planlanıyor. Proje başvuruları 29 Kasım’da sonlanırken Aralık’ta sonuçlar açıklanacak ve Ocak – Mayıs ayları arasında kazanan projeler desteklenecek. Kazanan projelere kapasite ve proje geliştirme desteği, ihtiyaç analizi & etki modeli oluşturma desteği, eğitim ve atölye desteği, mentor ve uzman desteği, görünürlük desteği sağlanırken 200.000 TL’ye kadar hibe desteği sunulacak.

İklim krizi ve eşitsizlik odaklı projeler bekleniyor

Programın odak alanları Borusan’ın sürdürülebilirlik odak alanları olan İ3 yani iklim, insan ve inovasyondan ilham alınarak oluşturuldu. Cumhuriyet’in 100. yılında ilk meyvelerini verecek olan programın iklim krizi ve eşitsizlikler olmak üzere iki odak alanı bulunuyor. İklim krizi ile mücadelede yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, emisyon azaltımı, döngüsel ekonomi modellerinin geliştirilmesi ve/veya yaygınlaştırılması, ileri dönüşüm, atıkların değerlendirilmesi ve/veya geri kazanımı, su kaynaklarının sürdürülebilirliği, biyoçeşitliliğin azalması ile mücadele, karbonsuz kentsel mobilite çalışmalarının yaygınlaştırılması başlıklarına odaklanan projeler desteklenecek.

Eşitsizliklerin azaltılmasında ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, ayrımcılığın ve kutuplaşmaların önlenmesi, engellilik alanında eşitsizliklerin azaltılması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, istihdamda eşitliğin sağlanması konulu projeler bekleniyor.

Değerlendirme kriterleri

Programa yapılan başvurular uygulanabilirlik, yaratıcılık, etki alanı & değişim potansiyeli, somut çıktı sunma potansiyeli ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirilecek.

Öngörülen hedeflerin finansal, teknolojik ve sosyal açıdan uygulanabilir olup olmadığı, proje fikrini geliştirmek için yaratıcı ve özgün yöntemler kullanması veya literatüre/ekosisteme yeni bir katkı sunması, projenin ulaşabileceği kitlede yaratabileceği potansiyel değişimin ve etki seviyesinin boyutu, somut bir ürün/eser/çalışma ortaya koyma olasılığı ve projenin etkisinin ne oranda devamlılığı ve kalıcılığı olabileceği önemli olacak.