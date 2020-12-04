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Borusan Otomotiv Premium’dan ‘’Şimdi Kirala 3 Ay Sonra Ödemeye Başla’’ Fırsatı

Borusan Otomotiv Premium, BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover modellerinde sunduğu seçenekler sayesinde sürücülerin premium segment, konfor, performans ve sürüş keyfi taleplerinin tamamını karşılayabiliyor. Ayrıca, yıl sonuna kadar geçerli olan kampanya kapsamında otomobilseverler, 12 ay ve daha uzun bireysel kiralama seçenekleri ile kiralama başlangıcından 3 ay sonra ödeme fırsatından yararlanabiliyor.

Otovitrin 04.12.2020, 16:41
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Borusan Otomotiv Premium’dan ‘’Şimdi Kirala 3 Ay Sonra Ödemeye Başla’’ Fırsatı
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BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover modellerini Borusan Otomotiv Premium güvencesi ile bireysel veya kurumsal amaçlı kiralayan kullanıcılar, böylece uzun dönem operasyonel kiralamanın ayrıcalıklarına da sahip oluyor.

Daha detaylı bilgi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon ve https://www.premiumkiralama.com/bireysel_kiralama_firsati adresi üzerinden Borusan Otomotiv Premium’a ulaşılabiliyor.

#borusan
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