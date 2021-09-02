Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi’nde Bu Hafta Sonu Nürburgring’de Start Alacak

Kurulduğu günden bu yana 4 kıtadaki 20 ülkede gerçekleştirilen 400’e yakın yarışta start alan ve tarihine 18 şampiyonluk sığdıran BOM, GT4 Avrupa Serisi’nde sezonun 5’inci ayak yarışlarına çıkmaya hazırlanıyor. Nürburgring’de gerçekleşecek 5’inci ayak yarışlarında, 42 otomobil ve 84 sporcu mücadele edecek.

Toplamda 2 yarıştan oluşan serinin 5’inci ayağında BMW M4 GT4 yarış otomobilleriyle podyum için mücadele edecek olan Yağız Gedik ve Hasan Tansu 11 kapı numarasıyla, Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler de 12 kapı numarasıyla yarışacak. Sıralama turları 4 Eylül Cumartesi günü TSİ 12:55-13:45, ilk yarış ise aynı gün TSİ 18:15-19:15 arasında düzenlenecek. İkinci yarış ise 5 Eylül Pazar günü de TSİ 11:00-12:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışan Borusan Otomotiv Motorsport’un diğer sponsorları Shell, Borusan Lojistik, Borçelik, Gedik Piliç ve Glasurit’tir.

Yarışları aşağıdaki adresten canlı olarak takip edebilirsiniz.