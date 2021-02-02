Borusan Otomotiv Motorsport E-Team’den Çifte Zafer

BOM E-Team kurulduğu 2018 yılından beri ‘Sanaldan Gerçeğe Giden Yol’ sloganının hakkını, gençlere gerçek pistlerin yolunu açarak ve başarı hikayelerine imza atarak veriyor. BOM E- Team organize ettiği şampiyonalar ve seçtiği e-sporculardan oluşan takım ile ülkemizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil ederek adından söz ettirirken, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Ülkemizin önde gelen 39 e-sporcusunun oluşturduğu 13 takımın start aldığı Ortombo Assetto Corsa Competizione Takımlar Şampiyonası 2020 yılının Kasım ayında start aldı ve koşulan toplam 10 yarışın ardından geçtiğimiz hafta sonuçlandı.

BOM E-Team takım kaptanı Özgür Benzeş’in başından sonuna liderliğini koruyarak şampiyonluğunu ilan ettiği şampiyonada takımın diğer e-sporcuları Reha Aybey ve Tunca Gönüldaş da ikinci ve dördüncü oldular. Tam bir takım çalışması sergileyen ekip böylece turkuaz BMW M6 GT3 ile yarıştıkları BOM E-Team’e de Takımlar Şampiyonu derecesini kazandırarak önemli bir başarıya imza attı.