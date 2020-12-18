Borusan Otomotiv İkinci El’den Aralık Ayına Özel %0 Faiz Kampanyası

Borusan Otomotiv İkinci El, BMW 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, X1, X2, X3 (2017 model yılı ve öncesi),X4, 5 Serisi (F10 gövde), i3, tüm MINI modelleri ve Jaguar XE’de 100.000 TL / 12 Ay / %0 faiz fırsatı sunuyor.

BMW 5 Serisi (G30 gövde), 6 Serisi, 7 Serisi, X3 (2018 model yılı), X5, 8 Serisi, M modelleri, tüm Jaguar (Jaguar XE hariç) ve Land Rover modelleri de sunulan 150.000 TL / 12 Ay / %0 faiz fırsatıyla Borusan Otomotiv İkinci El satış noktalarında tutkunlarını bekliyor.

Hayalleri Süsleyen İkinci El Otomobiller Bir Tık Uzakta

Kullanılmış otomobil almak isteyenlerin pek çok farklı marka ve modeldeki otomobilleri online olarak inceleyebildiği ikinciel.borusanotomotiv.com adresinde bir form aracılığıyla beğenilen otomobiller hakkında daha detaylı bilgi alınabiliyor. Beğendiği otomobili satın almak isteyenler otomobili site üzerinden rezerve de edebiliyor.

Daha detaylı bilgi için, https://ikinciel.borusanotomotiv.com/kampanya-detay/aralik-ayina-ozel-0-faiz-avantaji/122 adresi üzerinden Borusan Otomotiv İkinci El’e ulaşılabiliyor.