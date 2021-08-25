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Borusan Otomotiv İkinci El'den %0 Faizli Kampanya
Borusan Otomotiv İkinci El, sınırlı sayıda otomobiller için geçerli sıfır faizli kampanya başlattı. Eylül sonuna kadar geçerli kampanyada 2019 model ve üzeri Yeni BMW 3 Serisi ve X1 modellerinde 150.000 TL'ye 12 ay, diğer BMW modelleri ile tüm Jaguar, Land Rover, MINI markalarında ise 100.000 TL'ye 12 ay %0 faiz fırsatıyla otomobil sahibi olma imkânı sunuyor.
Otovitrin 25.08.2021, 10:04
Video Chat ile Otomobiller Bir Tık Uzakta
Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yeni sahiplerini bekleyen tüm marka ve modeller Video Chat uygulamasıyla online olarak da incelenebiliyor. ikinciel.borusanotomotiv.com adresi üzerinden doldurulacak form ile arzu edenler yetkili satıcılara gelmeden tercih ettikleri gün ve saatte Video Chat uygulaması ile beğendikleri otomobili tüm ayrıntılarıyla görebiliyor.