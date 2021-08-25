Borusan Otomotiv İkinci El'den %0 Faizli Kampanya

Video Chat ile Otomobiller Bir Tık Uzakta

Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yeni sahiplerini bekleyen tüm marka ve modeller Video Chat uygulamasıyla online olarak da incelenebiliyor. ikinciel.borusanotomotiv.com adresi üzerinden doldurulacak form ile arzu edenler yetkili satıcılara gelmeden tercih ettikleri gün ve saatte Video Chat uygulaması ile beğendikleri otomobili tüm ayrıntılarıyla görebiliyor.