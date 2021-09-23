Borusan Oto, BMW’nin ilk BMW Store konsept tesisini Diyarbakır’da hizmete açtı

Diyarbakır’ın merkezi noktalarından biri olan Mahabad Bulvarı üzerinde yerini alan, BMW otomobillerin yanı sıra özel giyim, aksesuar, bisiklet ve model araçların da sergilenip satıldığı Borusan Oto Diyarbakır, modern, lüks ve ileri teknolojilerle donanmış şık ortamıyla ziyaretçilerine üst düzey bir deneyim sunarken, elektrikli otomobil şarj istasyonuyla da fark yaratıyor.

Borusan Oto Diyarbakır’ın açılışında bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır’ın tarihinin her döneminde kültürel zenginliğinin yanında üretim ve ticaret alanında da merkez konumunda olduğunu belirterek, şehrin özellikle son 5 yılda yakaladığı huzur ve güven ortamıyla her geçen gün tarihteki misyonuna döndüğünü söyledi. Şehirlere açılan nitelikli işyerlerinin, şehrin ve bölgenin gelişimine olumlu katkıda bulunduğunu söyleyen Karaloğlu, “Borusan Otomotiv, BMW'nin Türkiye'deki yeni konsept ilk showroomunu bugün Diyarbakır'da açıyorsa şehrimizin önemli bir cazibesi var demektir. Ben bu yatırım için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yeni açılan işyerinin hem Borusan Ailesine hem burada çalışacak arkadaşlara hem de şehrimize hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum." dedi.

Borusan Oto Diyarbakır’ın açılış töreninde konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, dünyanın sayılı konsept tesislerinden olan BMW Store’u, Diyarbakır’a taşıyarak bu ayrıcalıklı deneyim merkezini Diyarbakır’da hayata geçirmenin gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. “Otomotiv sektörü gerek ürün gerekse hizmet tarafında önemli bir dönüşüm geçiriyor. Elektrikli otomobiller her gün hayatımıza daha fazla girerken, bir yandan da internet üzerinden satış sistemine alışmaya başladık bile. Ancak bununla birlikte bir otomobile dokunmak, test sürüşü yapmak, sesini ve hatta kokusunu duymak karar aşamasının en önemli faktörleri olmaya devam edecek. Bu yenilikçi tesis, otomobil tutkunlarını hayallerindeki BMW modelleriyle şehir merkezinde kolayca buluştururken, aynı zamanda alışık oldukları Borusan Otomotiv kalitesi ve güvencesiyle de çok özel deneyimler vaat ediyor. Borusan Oto Diyarbakır gibi yeni ve modern showroom örneklerini önümüzdeki günlerde Denizli ve Trabzon’daki yatırımlar takip edecek. Otomotiv perakendeciliği açısından da önemli bir dönüm noktası olduğuna inandığım bu tesisin Diyarbakır’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan, Diyarbakır ile birlikte Borusan Oto’nun hizmet verdiği il sayısının 7’ye, hizmet noktasının ise 11’e yükseldiğini belirterek; “Diyarbakır’ın en merkezi noktalarından birinde yaptığımız bu yatırımı tamamlayarak, BMW’nin en yeni showroom konseptiyle Borusan Oto Diyarbakır’ı hizmete açmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yeni konsept BMW showroomumuzla, Diyarbakır’la birlikte Mardin, Elazığ, Batman gibi çevre illerdeki BMW tutkunlarına da daha yakın olmayı amaçlıyoruz. Tesisimizde BMW’nin elektrikli modellerini de Diyarbakırlıların beğeni ve deneyimine sunuyoruz. Ayrıca şarj istasyonumuzla da şehirdeki önemli bir ihtiyacı karşılıyor olacağız. Yakın gelecekte hayatlarımıza daha da fazla girecek olan elektrikli mobilite kavramına hazırlanmak için Borusan Oto olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Tüm hizmet noktalarımızda olduğu gibi Diyarbakır’da da müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak en önemli odağımız olacaktır” dedi.

Yeni BMW M5 CS Borusan Oto Diyarbakır’da görücüye çıktı!

Olağanüstü 635 beygir gücü ile 0’dan 100 km/saate yalnızca 3,0 saniyede çıkan Yeni BMW M5 CS, Borusan Oto Diyarbakır’ın açılışında görücüye çıktı. Davetlilerden büyük ilgi gören Yeni BMW M5 CS, bugüne kadar sunulan en güçlü BMW M5 Sedan modelini temsil ediyor.

Ayrıca lüksü performansla birleştiren BMW 840d Gran Coupé ve Tamamen Elektrikli BMW iX3 de açılışta sergileyen diğer modeller oldu. Yeni BMW iX3, BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki en yeni temsilcisi olarak dikkat çekiyor.

Soldan Sağa: Simay Alsan - Borusan Oto Genel Müdürü, Ali Vahabzadeh Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Eş Başkanı, Münir Karaloğlu Diyarbakır Valisi, Eşref Biryıldız - Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi, Hakan Tiftik - Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı)

Soldan Sağa: Hakan Tiftik - Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı, Simay Alsan - Borusan Oto Genel Müdürü, Ali Vahabzadeh - Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Eş Başkanı, Eşref Biryıldız - Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi)