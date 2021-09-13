BORUSAN CAT’İN YENİ UYGULAMASI BOOM 360 İLE TÜM ÇÖZÜMLER BİR ARADA!

“Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” anlayışı ile Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya’da faaliyetlerini yürüten Borusan Cat, tamamı Türk mühendislerden oluşan 48 kişilik Ar-Ge ekibinin Borusan Cat endüstri ekipleriyle birlikte hayata geçirdiği Boom 360 adlı yeni uygulamasını müşterileriyle buluşturdu.

Borusan Cat müşterilerinin, tek uygulamayla birçok özelliğe erişim sağlamasına olanak tanıyan uygulama, kullanıcılara zamandan tasarruf sağlarken yepyeni bir müşteri deneyimi sunuyor.

Boom 360 ile Tüm Çözümler Bir Arada!

Borusan Cat’in yeni uygulaması Boom 360 ile kullanıcılar, Borusan Cat garantisiyle satışa sunulan tüm ürünlere ve bu ürünlerin teknik özelliklerine erişim sağlıyor, ihtiyaç duydukları ürünleri zaman ve mekandan bağımsız olarak teklif alma imkanı buluyor. Borusan Cat müşterileri yedek parça ve yeni ekipmanlarının yanı sıra Borusan Cat’in tüm kampanyalarını uygulama üzerinden takip edebiliyor. Kendi envanterlerini uygulama üzerinden yönetebiliyor ve harita desteği ile ilgili ekipmanların konum bilgilerine ulaşabiliyor. Envanter içerisinden ekipman seçip, servis randevularını kolayca oluşturulabilirken, bakım ve servis ihtiyaçları da uygulama üzerinden yönetilebiliyor. Boom 360 ayrıca ekipmanla ilgili finansal bilgileri düzenli verilere dönüştürerek Borusan Cat müşterilerinin nakit akışlarını düzenlemelerine destek oluyor.

Borusan Cat İnşaat Endüstrisinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Fuat Murat; “Yeni uygulamamız sayesinde müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek bir uygulama ile yönetebilmelerini sağlıyoruz. Müşteri manifestomuzda taahhüt ettiğimiz gibi en üst düzeyde hizmeti sunarak müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmak, onların memnun ve emin ellerde hissetmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyor, daha iyi bir dünya için çözüm üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Ses ile Arıza Tespiti!

Boom 360, iş makinelerinin sesini dinledikten sonra, Borusan Cat’in sesle arızayı tespit eden yapay zeka uygulamasına erişerek olası bir arızayı 30 saniye gibi kısa bir sürede tespit edebiliyor. İlgili arızanın tespiti ile Borusan Cat teknik personeli sorunların hızla giderilmesi için kullanıcılarla iletişime geçiyor.

App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak mobil cihazlara kolayca indirilebilen uygulama, Türkçe ve İngilizce özellikleri ile sunuluyor. Çok yakında Türkiye dışında diğer ülkelerde de kullanıma açılması planlanıyor. Uygulama hakkında desteğe ihtiyaç duyan kullanıcılar için ayrıca Whatsapp ve Çağrı Merkezi entegrasyonları da bulunuyor.