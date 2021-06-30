BORUSAN CAT, YENİ ÜRÜNLERİNİ VE KOMPLE ÇÖZÜMLERİNİ “BORUSAN CAT DURMAZ” İLE TANITIYOR

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya olmak üzere toplam 6 ülkede faaliyetlerini yürüten Borusan Cat, yeni ürünleri, hizmet ve çözümlerini “Borusan Cat Durmaz” Youtube etkinliği ile tanıtıyor.

Borusan Cat’in hizmet verdiği tüm endüstrilerin yer aldığı etkinlikte yeni nesil ekskavatörlerden greyder ve yükleyicilere, dizel jeneratörlerden deniz motorlarına kadar pek çok ürün ve çözüm Ali İhsan Varol moderatörlüğünde, Borusan Cat uzmanlarının detaylı sunumlarıyla izleyicilerle paylaşılacak.

Borusan Cat’in, iş kayıplarını önleyen ve iş sahalarının durmadan çalışmasına olanak tanıyarak operasyonel verimliliği artıran B’Daha iş modeli, makine komponentlerinin yenilendiği Revizyon Merkezleri, iş makinelerinde arıza olasılıklarını önceden tespit edebilen Müneccim uygulaması başta olmak üzere Easypower, SITECH, Mine Star gibi Borusan Cat’in teknolojik çözümleri aktarılacak.

Borusan Cat’in müşteri ihtiyaçlarına özel tasarladığı esnek bakım anlaşmaları (MDA Flexi) ikinci el ve kiralama opsiyonları yanı sıra online yedek parça sipariş platformu (PCC) hakkında merak edilen tüm sorular cevaplanacak.

1000 Euro’ya varan özel ödüller

3-4 Temmuz tarihlerinde saat 10:00 itibarıyla Borusan Cat Youtube kanalında canlı yayınlanacak etkinliğin moderatörlüğünü üstlenecek Ali İhsan Varol, izleyicilerle ayrıca bilgiye dayalı ve çok eğlenceli kelime oyunları oynayacak. Kazananlar telefon, tablet, TV, ücretsiz MDA (Müşteri Değer Anlaşması) ve 1000€’luk PCC hediye çeki gibi birbirinden özel ödüllerin sahibi olacak. Etkinliğe özel hazırlanan indirim kodları ile izleyiciler özel kampanyalardan yararlanabilecek.