Borusan, 10’uncu Sürdürülebilirlik Raporu yayında

Borusan, 2009’dan beri hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nun 10’uncusunu yayınladı. Sürdürülebilirlik stratejisini iklim, insan ve inovasyon “İ3” odak alanları kapsamında ele alan Borusan Holding, yürüttüğü faaliyet ve projelerin sürdürülebilirlik performansını en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, donanımlı Ar-Ge kaynağından aldıkları güçle Borusan’ı sürdürülebilir bir şekilde büyüteceklerini, ürün ve hizmetlerini “İ3” stratejileriyle uyumlu hale getirdiklerini ifade etti.

Borusan Holding Grup CEO’su Erkan Kafadar, sürdürülebilir iş modeli ışığında yenilikçi, yüksek katma değerli ve rekabetçi ürün ve süreçlerin kıymetli olduğunu belirterek bu teknolojileri geliştirmek amacıyla 2019-2020 yılında Ar-Ge faaliyetlerine 213,2 milyon TL’den fazla yatırımda bulunduklarını aktardı.

Sürdürülebilirlik kavramını iş süreçlerinin temel taşı olarak gören Borusan, 2009 yılından beri düzenli olarak hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nun 10’uncusu yayınladı. Dünyadan aldığı ilhamla geleceğe ilham vermek için sürdürülebilirlik çalışmalarını İ³ olarak adlandırdığı İklim, İnsan ve İnovasyonu odak alanlarında yürütecek olan Borusan Grubu, raporu da bu yaklaşımla hazırladı. Sürdürülebilirliği paydaş temelli bir yapılanma olarak gören ve belirlediği odak alanlarında “fayda” üretmeyi hedefleyen Borusan Grubu, faaliyet gösterdiği üretim, makina ve güç sistemleri, otomotiv, lojistik ve enerji sektörlerinde 2019 ve 2020 yıllarının tamamını kapsayan iki yıllık sürdürülebilirlik çalışmalarını rapora yansıttı. Borusan Grubu bünyesindeki Borçelik, Borusan Cat, Borusan EnBw Enerji, Borusan Limanı, Borusan Lojistik, Borusan Mannesmann, Borusan Otomotiv Grubu ve Supsan şirketlerinin Türkiye operasyonlarını kapsayan raporda, yürütülen faaliyetler sonucu oluşan etkiler, çevresel, sosyal ve ekonomik başlıklarda ele alındı. Borusan’ın 2006 yılından beri imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) Prensipleri ve Global Reporting Initiative (GRI) ilkeleri gözetilerek hazırlanan raporda, Grup şirketlerinin performansları verilerle detaylı olarak aktarılıyor.

“Borusan’ı sürdürülebilir bir şekilde büyütüyoruz”

Borusan Grubu olarak stratejilerini içinde bulundukları çağın gerekliliklerine uygun hale getirerek, bütüncül bir bakış açısı ile gözden geçirdiklerini belirten Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, sürdürülebilirlik stratejilerini “İklim, İnsan ve İnovasyon” odak alanlarından ilham alarak şekillendirdiklerini ifade ediyor. “İ3” stratejimiz çerçevesinde çoğul değer yaratma yaklaşımıyla attığımız her adımı ölçümlenebilir hedeflerle zenginleştirmeyi amaçlarken gerek toplumsal gerek çevresel anlamda izimizi bırakacak şekilde uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz” diyen Kocabıyık, donanımlı Ar-Ge kaynağından aldıkları güçle Borusan’ı sürdürülebilir bir şekilde büyüteceklerini, ürün ve hizmetlerini “İ3” stratejileriyle uyumlu hale getirdiklerini belirtiyor.

“Yaşanabilir bir gelecek bırakma sorumluluğumuzun farkındayız”

Borusan Grubu olarak “Dünyadan İlham Alarak Geleceğe İlham Verme” yaklaşımını benimsediklerini ifade eden Borusan Holding Grup CEO’su Erkan Kafadar, 200 yıllık bir şirket olma hedeflerini, 77 yıllık kurum kültürüyle beslediklerini ifade ederek: “İklim krizine karşı verdiğimiz mücadeleden güç, insan ve topluma yaptığımız yatırımdan ilham, inovatif fikirlere verdiğimiz değerden yeni olanı yaratma arzusunu aldık. Sürdürülebilirlik kavramının çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim konularını içerdiğinin ve bu konuların birbiriyle yakın etkileşimi olduğunun farkındayız. İklim, insan ve inovasyonu odağına alan sürdürülebilir iş modelimiz ışığında yenilikçi, yüksek katma değerli ve rekabetçi ürün ve süreçlerin önünü açacak teknolojileri geliştirmek amacıyla 2019-2020 yılında Ar-Ge faaliyetlerine 213,2 milyon TL’den fazla yatırımda bulunduk. Bu doğrultuda, çevre, Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme yatırımlarıyla dünya için faydalı işler hayata geçirmeye çabalıyor, çalışanlarımız ve yatırımlarımızla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu faaliyetlere imza atıyoruz. Borusan olarak yaşanabilir bir gelecek bırakma konusundaki sorumluluğumuzun farkındayız. Doğanın, yeşilin ve ormanların önemini bir kez daha anladığımız bu günlerde bir fidanın bile geleceğimiz için ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak tecrübe ediyoruz. Bu nedenle bu zor günlerde ağaçlandırma ve doğal yaşamı destek çalışmalarımızı her zamankinden daha fazla önemsiyoruz. Bundan sonra da bu amaç için çalışmaya ve sürdürülebilirlik konusunda ilham vermeye devam edeceğiz” dedi.

1,8 milyon ton sera gazı salımı engellendi

İklim odak alanında doğaya duyduğu sorumluluk bilincinden hareketle operasyonlarından kaynaklanan çevresel etkilerini azaltan Borusan, sıfır atık çalışmaları kapsamında yaklaşık 2,5 milyon ton atığı geri dönüşüme göndererek ekonomiye kazandırdı. Bununla birlikte 2020 yılında Dip Temizliği projesi ile Gemlik Körfezi’nde 131 kg çöp temizliği yaparken Torbalı havzasındaki su tüketimlerini azaltmak amacıyla kullanılan zaman ayarlı yıkama ünitesiyle önceki yıla kıyasla yüzde 46 azaltım gerçekleşti. Borusan doğal kaynakları verimli kullanmak için de çeşitli projeler yürüttü. Borusan Lojistik’in geliştirdiği TOM Güneş Enerjisi projesiyle toplam 758.269,48 kWh enerji sağlanırken, iyi uygulamalar ve enerji üretimiyle birlikte toplam 3.600 GWh temiz enerji elde edildi. Bu sayede 1,8 milyon ton sera gazı salımının önüne geçildi.

Toplumsal ve bireysel refah için fırsat eşitliği

İnsan sayesinde başarıya inanan ve insan odaklı bir kurum kültürü benimseyen Borusan, insan başlığında toplumsal gelişim adına çalışanları için mutlu, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamayı önceliklendiriyor. Toplumsal ve bireysel refaha fırsat ve toplumsal cinsiyet eşitliği sayesinde ulaşılabileceğine inanan Borusan, üst yönetimdeki kadın çalışan sayısını 2019-2020 yılında yüzde 21 artırdı, çalışanlara 2 yılda yaklaşık 400 bin saat eğitim verdi. Cinsiyet Gözlüğü Programı ile toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında 3 yıllık hedefler belirlenirken Borusan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hane İçi Şiddet Rehberi yayınlandı. 1000’den fazla üyesi olan Okyanus Gönüllü Borusanlılar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda 59 projede yaklaşık 22.400 saat gönüllü olarak çalıştı. #AskıdaEğitimVar projesi kapsamında uzaktan eğitime erişimde güçlük yaşayan yaklaşık 12 bin üniversite öğrencisine bilgisayar, internet paketi, eğitim platformlarına erişim gibi çeşitli destekler sağlandı.

Sanatın iyileştirici gücü kullanıldı

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Borusan Quartet’i 2019 sezon konserlerini 100 bin seyirci izlerken sanatın iyileştirici gücüne inanan Borusan Sanat, her sezon 12-14 arasında düzenlenen konserlerin sayısını pandemi koşullarına uyum sağlamak için 28’e çıkardı. Bu konserlerin radyodan canlı olarak dinleyiciye sunulmasıyla birlikte de hedef kitlesi genişletildi. Yeni Medya sanatına odaklanan Borusan Contemporary 2019 yılında 14.388 ziyaretçi ağırladı. 2020 yılında 6.266 kişi fiziki olarak, 78.491 kişi ise dijital platformlar aracılığıyla sergileri izledi, eserlere erişim sağladı.

Ar-Ge faaliyetlerine 213,2 milyon TL yatırım

İnovasyonu gelecekte de varlığını başarıyla koruyabilen bir iş modelinin olmazsa olmaz bir aracı olarak gören Borusan, geleceğe ilham yaklaşımlarının bir parçası olan İnovasyon ile yeni bir çağ için düşlüyor, yenilikçi fikirler tasarlıyor ve üretiyor. Dijitalleşme, inovasyon ve girişimcilik alanlarında yatırımlar yapan Borusan 2019-2020 yıllarında Ar-Ge faaliyetlerine 213,2 milyon TL yatırımda bulundu. 2019 yılında 85 yeni robotik süreç otomasyon robotunu devreye alınırken 120'den fazla yazılım robotunu kullanıma alınarak 27 bin saat iş gücü sağlandı. “Sağlık Olsun” uygulaması ile çalışanların işe gelmeden COVID-19 belirti, filyasyon sorularına cevap alan Borusan, ayrıca “Sağlık Olsun” bilekliğiyle bulaş riski azaltarak fabrikalarda üretimin kesintisiz devam etmesi sağladı.

Hedef 1,5 milyon ağaç

Borusan, çalışmalarına paralel olarak iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal girişim ecording ile anlamlı bir projeye de imza attı. Proje kapsamında, Orman Bakanlığı’nın belirleyeceği, ulaşılması zor bir bölgeye, ilgili bölgenin üretici kadınlarının emeğiyle hazırlanan tohum topları, ecording’in insansız hava araçları ile atılacak. Bu proje ile hedef Borusan’ın 77. yılında 177 bin tohum topu atışı yaparak son 10 yılda yaptıkları ağaçlandırma çalışmalarında 1,5 milyonu aşmak.