BorgWarner Geely bünyesindeki elektrikli araç markası ZEEKR ile iş birliğini duyurdu

BorgWarner, bu çerçevede ZEEKR markasının yüzde yüz elektrikli sedan modeli ZEEKR 001 için yüksek voltajlı soğutma sıvısı ısıtıcılarını (HVCH) tedarik edecek. Kompakt ve modüler tasarımlı ısıtıcılar, 2021 yılının kalan döneminde üretimi planlanan ZEEKR 001’in batarya verimliliğine katkı sağlayacak. Elektrikli araçlarda batarya sıcaklığının optimum seviyede kalmasını sağlayan BorgWarner üretimi yüksek voltajlı soğutma sıvısı ısıtıcıları; bu sayede daha yüksek batarya menzili ve daha konforlu kabin iklimlendirmesine olanak tanıyor.

Verimli araç teknolojisi çözümlerinde dünya lideri BorgWarner, ünlü Çinli otomotiv üreticisi Geely Holding’in yeni premium elektrikli araç markası ZEEKR ile olan iş birliğini duyurdu. Otomotiv dünyasını ileri taşıyan yeniliklere imza atan ve satış sonrası hizmetler alanında global çözümler sağlayan Delphi Technologies’i bu yıl bünyesine dahil eden BorgWarner, yeni iş birliği doğrultusunda ZEEKR’nin tamamen elektrikli sedan modeli olan ZEEKR 001 için “yüksek voltajlı soğutma sıvısı ısıtıcısı” tedarik edecek. HVCH teknolojisi olarak bilinen ve batarya verimliliğini artırmaya yardımcı olan ısıtıcılar; daha yüksek batarya performansına, daha uzun menzile ve kabin içerisinde daha konforlu bir iklimlendirmeye yardımcı oluyor.

Bataryalarda sıcaklığı stabil tutuyor

Otomotiv dünyasında içten yanmalı motorlu araçların yanı sıra, son dönemde odak noktasını oluşturan hibrit ve tamamen elektrikli araçlar için hızlı, etkili ve uygun maliyetli çözümler geliştiriliyor. BorgWarner de çalışmaları kapsamında, bataryalarda azami önem taşıyan ısınma konusunda HVCH teknolojisi ile etkili bir iyileştirmeye imkan tanıyor. 2021 yılının kalan aylarında üretimi planlanan yeni ZEEKR 001’de yer alacak olan yüksek voltajlı soğutma sıvısı ısıtıcılar, batarya paketi ve hücrelerinde stabil sıcaklık dağılımı sağlıyor. Böylelikle elektrikli ve hibrit araçlarda bataryanın enerji performansı daha da yükseliyor. Düşük termal kütleleri nedeniyle yüksek termal güç yoğunluğu ve hızlı tepki süresi sağlayan BorgWarner’in ısıtıcıları, bataryadan daha az güç kullandığı için elektrikli sürüş menzilini uzatıyor.

Ayrıca kısa sürede konforlu bir kabin iklimi oluşmasına imkan veren kompakt ve modüler tasarımlı ısıtıcılar, bu sayede daha iyi ve keyifli bir sürüş deneyimine imkan tanıyor. Konuyu değerlendiren BorgWarner Emisyonlar, Termal ve Turbo Sistemler Başkan ve Genel Müdürü Joe Fadool, “BorgWarner’ın gelişmiş batarya ve kabin içi ısıtıcı sistemleri yelpazesi, araçların verimliliğini artırma ve en güncel temiz ulaşım trendlerini karşılama noktasında en iyi çözümleri sunduğu için küresel OEM’ler tarafından çok iyi biliniyor. İki sorunu tek bir cihazda çözen yenilikçi ısıtıcı teknolojimizi, ZEEKR 001 ile sunmaktan heyecan duyuyoruz. Yüksek voltajlı soğutma sıvısı ısıtıcımız, batarya sıcaklığını optimum seviyede tutarak batarya menzilini iyileştirmeye yardımcı olurken aynı zamanda ideal bir kabin içi iklim sağlayarak yolcu konforunu da artırıyor” şeklinde konuştu.

HVCH, en güncel ve en ileri kalın film elemanı (TFE) teknolojisini kullanıyor. Hızla ısı üreten yüksek performanslı sistemlere yönelik talebi karşılamak üzere geliştirilen HVCH’nin ısıtma elemanları, güç kayıplarını en aza indirmek üzere soğutma sıvısına daldırılıyor. Teknoloji, aynı zamanda sıcaklığın doğrudan algılanmasına izin veriyor. HVCH’nin tek plakalı ve çift plakalı olmak üzere iki versiyonu bulunuyor. Her ikisi de üstün elektromanyetik koruma sağlayan sağlam alüminyum muhafazalara entegre ediliyor. 180 ile 800 volt arasında besleme gerilimine sahip sistemlerde kullanıma uygun olan HVCH, 3 ila 10 kW güç aralığı sunuyor. Olası bir arıza durumunda sistem otomatik olarak kapandığından cihazlar aşırı ısınmaya karşı korunuyor.