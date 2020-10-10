BMW R 18 Borusan Otomotiv yetkili satıcıları’nda satışa sunuldu

BMW Motorrad’ın ürettiği ve dünyanın en yüksek hacimli boxer motoru olan Yeni BMW R 18’in 1802 cc’lik Big Boxer’ı, macera tutkunlarına heyecan verici bir sürüş deneyimi vadediyor.

BMW Motorrad tarihi için önemli bir kilometre taşı olması beklenen Yeni BMW R 18, Türkiye’de yollarla buluşuyor. Dünyada bugüne kadar üretilen en yüksek hacimli boxer motora sahip olmasıyla dikkat çeken ve 315.270 TL’lik fiyatla satışa sunulan Yeni BMW R18, tutkunlarını Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’na bekliyor. Yeni BMW R 18’in tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de BMW Motorrad’ın en önemli modellerinden biri olacağını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, ‘’Tasarımı, yüksek hacimli motoru ve daha hissiyatlı sürüş dinamikleriyle Yeni BMW R18, BMW Motorrad’ın heritage cruiser segmentine iddialı ve güçlü bir şekilde girişini müjdeliyor.’’ dedi. R 18’in gelmesiyle birlikte yeni bir kitleye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Hakan Tiftik, ‘’ Yeni BMW R 18 çok merak ediliyordu, biz de kısa zamanda yüksek talep gören bir model olacağını düşünüyoruz. Ekim ayı itibariyle hijyen kuralları çerçevesinde Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda randevu usulüyle meraklılarıyla buluşturacağız” dedi.

First Edition Türkiye Paketine Özel Donanımlar

Sunduğu geniş donanım yelpazesiyle dikkat çeken Yeni BMW R 18, tutkunlarına eksiksiz bir kişiselleştirme imkanı sağlıyor. Ayrıca, Yeni BMW R 18 First Edition Türkiye Paketi’nde sunulan özellikler arasında geri vites, aydınlatma paketi, yolcu selesi, elcik ısıtmalar, yokuş destek asistanı ve LED sinyaller standart olarak yer alıyor. Bunların yanı sıra, BMW’nin usta el sanatçıları tarafından tasarlanan ve depo üzerine çizilen ‘’beyaz çift şerit’’, BMW’nin geçmişle olan bağının duygusal bir yansıması olarak göz kamaştırıyor.

Göz Alıcı Silüetine Yakışır Güçlü Big Boxer Motor

Tipik çalışma karakteriyle sürücülerine yüksek tork sağlayan Yeni BMW R 18, aynı zamanda kullanıcılarına son derece istikrarlı bir sürüş sunuyor. Uzun ve alçak duruşuyla büyüleyici bir siluet yaratan Yeni BMW R 18, çift motor beşikli şasisi sayesinde efsane Big Boxer motorunu güçlü bir şekilde sarmalıyor. Yeni BMW R 18’in 1802 cc’lik yüksek hacimli boxer motoru, sürücülerine 3000 dev/dak’da maksimum 158 Nm ve 2000’den 4000 dev/dak’ya kadarsa her zaman 150 Nm’nin üzerinde bir tork sağlayabiliyor. Ayrıca, 4750 dev/dak’da 91 beygir güç üreterek Big Boxer’ın sürüş keyfini modern teknolojiyle de bir araya getiriyor.

Detaylara Verilen Önem

Yeni BMW R 18'de kullanılan şasi tipi, yıllardır süregelen BMW Motorrad geleneğini devam ettiriyor. Üstün üretim kalitesi ve detaylara verilen önem, çelik borular ve dövme parçalar arasındaki kaynaklı bağlantılarda kendini gösteriyor. Ayrıca, efsanevi BMW R 5’le benzer bir tasarıma sahip olan arka salınım kolu, cıvatalı bağlantılar aracılığıyla arka aks şanzımanını otantik bir tarzda çevreliyor.

Daha Az Elektronik Daha Saf Sürüş Keyfi

Yeni BMW R 18, süspansiyon elemanlarında elektronik ayar seçenekleri olmadan tutkunlarına daha saf bir sürüş keyfi sunuyor. Elektronik ayar seçeneklerinin yerine kullanılan teleskopik çatal ile doğrudan monte edilmiş merkezi süspansiyon desteği, olağanüstü teker kontrolü ve süspansiyon konforu sağlıyor. Efsaneleşen BMW R 5'te olduğu gibi, teleskopik çatalın boruları çatal kovanlarıyla çevrelenirken, çatal borusu çapı 49 mm, süspansiyon hareketi ise önde 120 mm ve arkada 90 mm olarak dikkat çekiyor. Yeni BMW R 18’in fren sistemi, dört pistonlu sabit kaliperlerle birlikte önde çift diskli ve arkada tek diskli frenden oluşuyor.

Her Yol Koşuluna Uygun Sürüş Destek Sistemleri

Yeni BMW R 18’de sürücü tercihlerine uyum sağlayabilen "Rain", "Roll" ve "Rock" isimli üç farklı standart sürüş modu yer alıyor. Ayrıca yüksek düzeyde sürüş güvenliği sağlayan ve isteğe göre devreden çıkarılabilen ASC (Otomatik Denge Kontrolü) ile Motor Tork Kontrolü (MSR) de Yeni BMW R 18’de standart olarak sunulan özellikler arasında yer alıyor. Sürüş deneyimine yardımcı bir diğer özellik olan Geri Vites desteği manevra yapabilmeyi kolaylaştırırken, Yokuş Kalkış Kontrolü ise yokuş yukarı kalkışları sürücüler için daha güvenli ve konforlu bir hale getiriyor.

Showroom sergileme tarihleri;