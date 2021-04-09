BMW Modellerinde Nisan Ayına Özel Cazip Fırsatlar

Nisan ayı sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé ve BMW 1 Serisi modellerinde 250.000 TL’ye, BMW X1 ve BMW X2 sDrive16d modellerinde 300.000 TL’ye, BMW 3 Serisi’nde 350.000 TL’ye, Yeni BMW 5 Serisi’nde ise 400.000 TL’ye kadar olan tutar aylık %0,69 faiz oranıyla kredilendirilebiliyor.

Kampanya kapsamında yer alan BMW 1 Serisi, Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé ve BMW X1 modelleri 1.5 litre 3 silindirli benzinli ve dizel motor seçenekleri ile birlikte sunuluyor.