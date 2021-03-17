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BMW Group 2021 Yılında Tamamen Elektrikli 5 Model Sunacak

Borusan Otomotiv’in temsil ettiği BMW, BMW Motorrad ve MINI markalarını bünyesinde barındıran BMW Group, 2020 mali yılını ve gelecek hedeflerini online ortamda gerçekleştirilen basın toplantısıyla değerlendirdi. Küresel salgına rağmen yılın ikinci yarısında 1 milyon 360 bin araç satışına ulaşan BMW Group’un kârı bir önceki döneme oranla yüzde 9,8 artışla 4 milyar 724 milyon avro olarak gerçekleşti.

Otovitrin 17.03.2021, 15:57
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BMW Group 2021 Yılında Tamamen Elektrikli 5 Model Sunacak

Yalnızca dördüncü çeyrekte BMW, MINI ve Rolls-Royce’un teslimatları 686.277 adet olurken 2020 yılı toplam BMW Group satışları 2.325.179 adet olarak gerçekleşti. BMW Group, en büyük pazarı Çin’de 778,412 adet satışla yüzde 7,4 büyüme kaydederken, global pazarda elektrikli otomobil teslimatları yaklaşık yüzde 32 artışla 192.662 adede yükseldi.

Yılın ikinci yarısında gösterilen performansın, BMW Group'un her türlü zorluğa rağmen ne kadar güçlü olduğunu kanıtladığını söyleyen BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse; “Tüm güçlü yönlerimizi bir araya getirerek, kısa süre içinde haftalarca süren tesis kapanmalarının ve ülke çapında kısıtlamaların etkisinin üstesinden geldik. 2021'e yeniden canlanmış ve güçlü esen rüzgarı arkamıza alarak başlıyoruz. Dünyanın önde gelen premium otomobil üreticisi olarak başarımızın devamını sağlayacak mobilite dönüşümü için net bir yol haritası izliyoruz" dedi.

2021'de Tam Elektrikli 5 Model

BMW Group’un elektrikli mobilite alanındaki yatırımları dünya çapında satılan 192.662 elektrikli BMW ve MINI marka otomobille meyvelerini vermeye başlarken, markanın 2020 yılındaki en önemli büyüme faktörlerinden biri oldu. Önceki yıla göre yüzde 31,8 artan elektrikli otomobil satışlarında, tamamen elektrikli versiyonlar yüzde 13, Plug-In Hybrid motorlu versiyonlar ise yüzde 40 satış artışı gerçekleştirdi. Avrupa'da elektrikli otomobillerin oluşturduğu toplam teslimatların oranı ise yüzde 15 arttı. 2020 sonbaharında Çin'de piyasaya sürülmesinin ardından Yeni BMW iX3, Avrupa ve Türkiye’de yollara çıkıyor. BMW i3, Yeni MINI Cooper SE ve yakında yollara çıkacak olan BMW i4 ve BMW iX ile birlikte, yıl sonuna kadar toplam beş elektrikli model sunulacak.

Elektrifikasyonun hızlı gelişimi göz önüne alındığında, bugün kullanılan motor çeşitlerinin yüzde 50'sine kadarının 2025 yılına kadar ortadan kalkmasını öngören BMW Group, ayrıca model portföyünün karmaşıklığını azaltmak, satın alma ve üretim verimliliğini artırmak için yatırımlarını sürdürüyor. 

Geleceğin Mobilitesine Yönelik Yatırımlar Devam Etti

BMW Group'un geleceğin mobilitesine yönelik devam eden dönüşümü, 2020'de araştırma ve geliştirmeye yüksek düzeyde harcama yapılmasını gerektirdi. Çoğunlukla araç bağlantısı, otonom sürüş ve elektrikli mobilite gibi geleceğe yönelik mobilite teknolojilerinin yanı sıra yeni araç projelerine kaynak aktarıldı. Sıkılaştırılmış maliyet yönetiminin bir sonucu olarak, Ar-Ge oranı da BMW Group gelirlerindeki ılımlı düşüşe rağmen neredeyse bir önceki yılki yüzde 6,3 seviyesinde kaldı.

2020 İçin Karbon Salınımını Düşürme Hedefi Aşıldı  

Satış rakamları artan elektrikli BMW ve MINI modeli sayesinde BMW Group, 99 g / km'lik karbon salınım rakamına ulaşarak 2020'de Avrupa filosu için belirlenen 104 g / km'lik emisyon hedefini aşmış oldu. Kaynakları korumak için şeffaf hedeflerle birlikte BMW Group, piyasadaki 'en yeşil' elektrikli otomobil markası olma vizyonunu sürdürmeye kararlı olduğunu gösterdi.

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