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BMW Golf Cup Türkiye Elemeleri Heyecanı 16 Eylül'de Başlıyor

Dünyanın en büyük amatör golf turnuvası BMW Golf Cup’ın 2021 Türkiye Elemeleri, Borusan Otomotiv'in ev sahipliğinde, 16-19 Eylül tarihlerinde İstanbul Golf Kulübü'nün sportif direktörlüğünde Silivri Marmara Golf Sahası'nda gerçekleştirilecek. Turnuvada Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé modeli de Türkiye’de ilk kez sergilenecek.

Otovitrin 15.09.2021, 15:24
BMW Golf Cup Türkiye Elemeleri Heyecanı 16 Eylül'de Başlıyor

Borusan Otomotiv'in ev sahipliğinde 2006 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilecek olan turnuvada, belirli handikap puanlarına ulaşmış amatör golfçüler Aralık ayında Dubai'de düzenlenecek BMW Golf Cup Dünya Finali'nde ülkemizi temsil etmek üzere mücadele verecek.

Erkekler A, Erkekler B ve Kadınlar kategorilerinin yanı sıra geleceğin golf yıldızları da Minikler A, B ve C Kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya yarışacak.

Turnuvayla ilgili detaylı bilgiye https://www.bmw.com.tr/tr/topics/fascination-bmw/bmw-golf-cup/index.html adresinden ulaşılabiliyor.

Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé İlk Kez Sergilenecek

BMW Golf Cup 2021 Türkiye Elemeleri’nde bu yıl, BMW’nin şık ve sportif tasarımlı modeli Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé de sergilenecek. Yılın son günlerinde Türkiye yollarına çıkması planlanan otomobil, önceki jenerasyona göre geliştirilen boyutlarıyla hem sürüş dinamiklerini hem de iç hacmini daha da ileriye taşıyor.

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