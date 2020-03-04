BMW'den yeni logo

Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm tüm hızıyla devam ederken markalar elektrikli otomobil modellerini hatta elektrik motorlu ürün ailelerini tanıtmaya devam ediyor.

BMW i4 Concept

Alman otomobil markası BMW ise elektrik motorlu otomobillerini “i” adı verdiği bir aile çatısı altında topladı. Bu ailenin ilk üyesi i3 ve i8 modelleri olurken şimdide i4 Concept modeli tanıtıldı. BMW yeni i4 Concept modeliyle hem markanın yeni tasarım dilini hem de elektrikli ailenin yeni bir üyesini tanıtmış oldu.

BMW’nin yeni logosu

Yeni otomobili dışarıdan hatta ön tarafından incelemeye başladığınızda daha kısık led teknolojili farlar, daha büyük ama hava geçirgenliği daha az olan markanın imzası niteliğinde olan böbrekler hemen dikkat çekerken BMW logosundaki farklılıkta göze çarpıyor.

Yeni logo eskiye göre şeffaf ve 2 boyutlu olarak tasarlanmış. Böylece i4 Concept modelinin gövde rengini logonun altından görmek mümkün. Ancak markanın bu logoyu diğer modellerinde ne zaman kullanıp kullanmayacağıyla alakalı bir açıklama henüz yok. BMW i4 Concept’in üretim modeli ise 2021 yılında yollarda olacak.

BMW'nin logosunun yıllar içinde değişimi