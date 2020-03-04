Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
kapalı
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
112777
ALTIN
322.289
DOLAR
6.0909
STERLİN
7.8052
EURO
6.7699

BMW'den yeni logo

Bavyeralı otomobil üreticisi BMW, 2000 yılından beri kullandığı logosunda değişikliğe gitti. Marka yeni tip koronavirüs yüzünden iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmayı planladığı elektrikli otomobil modeli olan i4'ü canlı yayınla internet üzerinden tanıttı ve bu yeni modelde yeni logosunu kullandı. Ancak diğer modellerinde de bu logoyu kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil...

BMW'den yeni logo

Bavyeralı otomobil üreticisi BMW, 2000 yılından beri kullandığı logosunda değişikliğe gitti. Marka yeni tip koronavirüs yüzünden iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmayı planladığı elektrikli otomobil modeli olan i4'ü canlı yayınla internet üzerinden tanıttı ve bu yeni modelde yeni logosunu kullandı. Ancak diğer modellerinde de bu logoyu kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil...

04 Mart 2020 Çarşamba 13:04
17 Okunma
BMW'den yeni logo

Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm tüm hızıyla devam ederken markalar elektrikli otomobil modellerini hatta elektrik motorlu ürün ailelerini tanıtmaya devam ediyor.

BMW i4 Concept

Alman otomobil markası BMW ise elektrik motorlu otomobillerini “i” adı verdiği bir aile çatısı altında topladı. Bu ailenin ilk üyesi i3 ve i8 modelleri olurken şimdide i4 Concept modeli tanıtıldı. BMW yeni i4 Concept modeliyle hem markanın yeni tasarım dilini hem de elektrikli ailenin yeni bir üyesini tanıtmış oldu.

BMW logosunu mu değiştirdi?

BMW’nin yeni logosu

Yeni otomobili dışarıdan hatta ön tarafından incelemeye başladığınızda daha kısık led teknolojili farlar, daha büyük ama hava geçirgenliği daha az olan markanın imzası niteliğinde olan böbrekler hemen dikkat çekerken BMW logosundaki farklılıkta göze çarpıyor.

Yeni logo eskiye göre şeffaf ve 2 boyutlu olarak tasarlanmış. Böylece i4 Concept modelinin gövde rengini logonun altından görmek mümkün. Ancak markanın bu logoyu diğer modellerinde ne zaman kullanıp kullanmayacağıyla alakalı bir açıklama henüz yok. BMW i4 Concept’in üretim modeli ise 2021 yılında yollarda olacak.

BMW'nin logosunun yıllar içinde değişimi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hyundai’den vizyoner bir otomobil: Prophecy EV Concept
Hyundai’den vizyoner bir otomobil: Prophecy EV Concept
Prometeon Türkiye’de 75 ülkeyi kapsayan üst düzey görevlendirme
Prometeon Türkiye’de 75 ülkeyi kapsayan üst düzey görevlendirme
Fiat 500X SUV Türkiye’de. Şimdi daha sportif!
Fiat 500X SUV Türkiye’de. Şimdi daha sportif!

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim