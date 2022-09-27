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Benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne?
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Peki akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam olacak mı? İşte güncel fiyatlar...
Otovitrin 27.09.2022, 10:49
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.23 liradan satılıyor.