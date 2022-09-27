Benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.23 liradan satılıyor.