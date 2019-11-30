Beklenen Yeni Transporter yepyeni görünümüyle Türkiye’de

Yeni elektromekanik servo direksiyon ile yeni sürücü destek sistemlerinin kullanılmasına imkan tanıyan Yeni Transporter, güvenli sürüş sağlarken, isteğe bağlı sunulan dijital gösterge paneli ve bilgi eğlence sistemleri ise dijital bir çalışma alanı sunuyor.

Pazara sunulduğu 1949 yılından bu yana tüm dünya genelinde 20 milyon adetlik satış rakamına ulaşan ve sadece Volkswagen’in değil, otomotiv dünyasının da efsanevi modelleri arasında yer alan ve bulunduğu segmentin temellerini atan Transporter, yenilenen özellikleriyle showroomlarda yerini aldı.

Yeni Transporter, Panel Van, City Van ve Camlı Van modelleriyle satın alınabiliyor. 2.0 litre TDI uzun şasi, manuel şanzımanlı, 110 PS ve 150 PS seçenekleriyle satışa sunulan Panel Van modelinde, elektromekanik servo direksiyon, elektronik kontrollü klima ve hız limitleme özellikli hız sabitleyici yenilikleri bulunuyor.

City Van ve Camlı Van modelleri 2.0 litre TDI 150PS, manuel ve otomatik şanzımanlı standart ve uzun şasi seçeneği ile sunuluyor. Yeni versiyonlarda gövde rengi tamponlar, yan ayna, kapı kolları, krom ızgara, elektromekanik servo direksiyon, App Connect, 6,5" ekranlı Composition Colour radyo, hız limitleme özellikli hız sabitleyici ve elektronik kontrollü klima yenilikler arasında bulunuyor.

Yeni Caravelle de showroomlarda

Yeni Caravelle modeli Comfortline donanımıyla satışa sunuluyor. 2.0 litre TDI 150 PS uzun şasi, düz ve otomatik şanzıman seçenekleriyle satın alınabilecek olan Yeni Caravelle’de, mevcut Caravelle’e göre, App Connect, 6,5" ekranlı Composition Colour radyo, hız limitleme özellikli hız sabitleyici, her lastiğin basıncını ayrı ayrı denetleyen lastik basınç göstergesi gibi yenilikler bulunuyor.

2020 yılında pazara sunulacak olan Caravelle Highline modelinde, dijital gösterge paneli (Active info display), 9,2” ekranlı navigasyon sistemi, otomatik olarak park alanına giriş çıkış sağlayan Park Asistanı ve geri görüş kamerası özellikleri bulunacak.

Elektronik olarak yönlendiriliyor, mükemmel sürüş kontrolü ve konfor sunuyor

Yeni Transporter'la ilk kez sunulan elektromekanik servo direksiyon, iki büyük avantajı da beraberinde getiriyor: hidrolik sistemin aksine yeni direksiyon sistemi, yüksek hızlarda güvenliği, düşük hızlarda da konforu artırıyor. Elektromekanik servo direksiyon sistemi, direksiyon komutlarını tekerleklere önceki modellerde bulunan sistemlere göre daha hızlı iletiyor. Bu da Yeni Transporter'ın hissedilir biçimde daha çevik ve hassas olmasını sağlıyor.

Yeni Transporter en yeni TDI motorları kullanıyor

Yeni modelde çekiş gücü en yeni dizel motorlar ile sağlanmış. Verimli 2.0 litre turbo dizel enjeksiyonlu (TDI) motorlar Türkiye pazarına iki farklı motor gücü seviyesinde, 110 PS’te düz vites ve 150 PS’te hem düz hem otomatik vites seçenekleri ile sunuluyor.

Karizmatik Yeni Transporter

Volkswagen Ticari Araç, bir ikon haline gelen modelin tasarımına da dokunuşlar yapmış; özellikle öndeki tasarım daha da geliştirilmiş, keskinleştirmiş ve rafine edilmiş bir görünüm sergiliyor. Artık çok daha büyük olan ve yeni tamponla stil açısından tek bir ünite oluşturan ön ızgara dikkat çekiyor. Tüm City Van, Camlı Van ve Caravelle modellerinde bulunan gövde rengi tamponlar, yan aynalar, kapı kolları ve krom ızgara ile fark yaratıyor. Yeni ön tasarım, genişliği vurguluyor ve Yeni Transporter'ın karizmasını artırıyor. Opsiyonel olarak sunulan ön ve arka LED farlar Yeni Transporter’a şıklık kazandırıyor.

Teknolojik güvenlik sistemleri

Direksiyonun elektromekanik olarak kontrol edilebilirliği birçok yeni sürücü destek sistemine erişim imkanı tanıyor. Yeni sürücü destek sistemleri arasında opsiyonel olarak sunulan; şeritten çıkma durumunda direksiyona müdahale ederek aracı şerit içinde tutmaya yardımcı olan Şerit Takip Asistanı, Yeni Transporter’ın otomatik olarak park alanına giriş çıkış yapmasını sağlayan Park Asistanı, römorkla geri gitmeye çalışan sürücülerin manevra yapmasını kolaylaştıran Römork Dengeleme Asistanı, sürücüye trafik işareti ve hız sınırlarını gösteren Trafik İşareti Tanıma gibi sistemler yer alıyor.

Yeni Transporter’da standart olarak sunulan ‘Yorgunluk Tespit Sistemi’ sürüş hareketlerinde yorgunluk tespit ettiği anda sürücüyü yolculuğa ara verilmesi konusunda hem görsel hem de sesli olarak uyarıyor. Özellikle viyadüklerde, kötü hava koşullarında ve yüksek süratlerde, Yeni Transporter’ın yola daha sıkı tutunmasını sağlayan Rüzgar Savrulma Asistanı da standart olarak sunuluyor.

Hem yukarı doğru hem de yana açılır bagaj seçeneklerinde uyumlu geri görüş kamerası da opsiyonel olarak sunuluyor.

Bir başka güvenlik sistemi olan ‘İkincil çarpışma önleme asistanı’ da standart olarak sunuluyor. Sistem, olası ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenliyor ve hızını 10 km/s' ye kadar düşürüyor. Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor.

Ayrıcalıklı bir atmosfer yaratan iç tasarım

Yeni Transporter’ın üst sınıf malzeme ve uzmanlıkla tasarlanan ön konsolu kullanım kolaylığı sağlıyor. Konsolda eşya gözleri sayesinde evraklar, akıllı telefonlar ve diğer önemli aksesuarlar rahat bir şekilde muhafaza edilebiliyor.

Konfor ve Rahatlık

Yeni Transporter City Van, Camlı Van ve Caravelle modellerinde bulunan App Connect destekli, renkli 6,5" dokunmatik ekran üzerinden hem araç bilgileri takip ediliyor hem de radyo kontrol edilebiliyor. USB desteği ile size istenilen kaynaktan müzik dinleme keyfi sunuyor ve bluetooth özelliği sayesinde cep telefonu veya tabletlerde bulunan müziklere erişilirken, telefon görüşmeleri de rahatlıkla gerçekleştiriliyor.

Farklı versiyon seçenekleri

Farklı şasi uzunluğu, tavan yüksekliği ve ekipman seviyeleriyle oluşturulmuş 460 adet versiyon ile Yeni Transporter tüm müşteri beklentilerine cevap veriyor. Panel Van, City Van ve Camlı Van modellerinde iki farklı şasi ve tavan seçeneği sunulurken, Pikap modelinde tek ve çift kabin seçeneği ile farklı yükleme yüksekliği seçenekleri bulunmaktadır.

Caravelle modelinde ise üç farklı ekipman seviyesi, iki farklı şasi uzunluğu ve farklı koltuk konfigürasyonları bulunmaktadır.

Dört tekerlekten çekiş özelliği 4MOTION

Yeni Transporter, sınıfında tüm ürün gamında dört tekerlekten çekiş özelliği sunabilen tek model olma ayrıcalığını taşıyor. 4Motion sistemi, zorlu arazi koşullarında bile maksimum çekiş ve güvenli sürüş sağlıyor. Arka aksa entegre edilen 4Motion sistemi ön ve arka aks arasında gücü en doğru şekilde aktararak aracın daha güvenli ve performanslı olmasını sağlıyor.