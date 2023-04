Bayramda seyahat edeceklere güzel haber Aytemiz’den

Aytemiz, bayramda seyahat edecek sürücülere “Şaşırtan Ürün ve Hizmetleri” ile birlikte avantajlı ve güzel fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. 2019'dan beri istasyon ziyaretçilerin Self Servis akaryakıt dolum hizmetini sunan Aytemiz, bayram tatilinde de avantajlı fiyatlarla sürücülere akaryakıt alma imkânı sunacak. Ayrıca gurme soğuk sandviçlerden, sıcak fırın ürünlerine; İtalyan lezzeti illy çekirdek kahveden lezzetli atıştırmalıklara kadar 2500’ü aşkın ürün çeşidi Aytemiz’in yeni nesil market konsepti ON 7/24 Market’te sürücülerle buluşuyor.

Bayram yolculuğunda Self Servis akaryakıt hizmeti sürücüler için daha ekonomik

Bayram yolculuğuna çıkan sürücüler; Aytemiz'in Self Servis konsepti sayesinde akaryakıt dolumlarını kendi kendilerine, sıra beklemeden, hızlıca ve avantajlı fiyatlarla yapabiliyor. Self Servis hizmetiyle akaryakıt alışverişi sayesinde bütçesine önem veren sürücüler, her depoda 30TL’ye varan avantaj sağlıyor.

Böylelikle Ramazan Bayramı’nda seyahat edecek sürücüler, benzin ya da motorin alımlarında Aytemiz Self Servis hizmetini kullanarak hem depolarını avantajlı dolduruyor hem de zamandan tasarruf ediyor. Kredi kartı ya da nakit ödeme alternatiflerini de sunan Self Servis konsepti; özellikle seyahat bütçelerine katkı sağlıyor.

Self Servis konseptiyle müşterilerinin akaryakıt alışverişi deneyimlerini teknolojiyle birleştiren Aytemiz, şu an 100’e yakın istasyonunda Self Servis hizmeti sunuyor.

Bayram rotalarının yeni vazgeçilmez mola noktası: ON 7/24 Market

Aytemiz, yeni ve modern market konsepti ON 7/24 Market ve daha birçok hizmetiyle istasyonlarını yalnızca bir akaryakıt noktası olmaktan çıkartıp seyahatlere konfor katacak tüm unsurları barındıran önemli bir mola noktası olarak da konumlandırıyor. Bayram tatilinde yolculuğa çıkan sürücüler; Self Servis hizmetiyle yakıtlarını kendi kendilerine avantajlı ve hızlı bir şekilde alırken ON 7/24 Market’lerde lezzetli sıcak fırın ürünleri, taze soğuk sandviçler ile İtalyan lezzeti illy çekirdek kahve sayesinde molalarına keyif katabilecek.

Özellikle ON 7/24 Market’lerde sunulan “Ayın Ürünü” fırsatları ile birlikte, sürücüler yolda ihtiyaç duyabilecekleri birçok ürüne avantajlı fiyatlarla ulaşabilecekler.

Aytemiz Self Servisi hizmeti veren istasyonlar ile Aytemiz ON 7/24 Market konseptindeki istasyonlara Aytemiz web sitesi ve Aytemiz Vaay mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor.