Bayram Tatili Öncesi Aracınızı Mutlaka Kontrol Ettirin
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birçok sürücü uzun yolculuklar yapmaya hazırlanırken, uzmanlardan bir dizi öneri ve uyarı geldi. RS Otomotiv Grubu uzmanları, tatil boyunca ortalama 1000 ile 2.500 kilometre yol kat edecek otomobillerin, yolculuk öncesinde mutlaka detaylı biçimde teknik kontrolden geçmesini ve gerekli bakımların gerçekleştirilmesini öneriyor. "Periyodik bakım, ağır bakımlar, fren sistemi ve süspansiyon sisteminde yapılacak bakımlar sayesinde hem sevdiklerinizi hem de trafikte seyir halindeki diğer insanları koruma altına almış oluyorsunuz." diyen RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "Ortalama 1000 ile 2.500 TL arasında vereceğiniz bakım ücretinden kaçınmanız durumunda hiç ummadığınız bir yerde yolda kalabilir ve 10 katı maliyet ortaya çıkaracak hasarlarla karşılaşabilirsiniz. Sürücülerimiz bakımlarına dikkat ettiği takdirde güvenli ve keyifli yolculukların tadını çıkarabilir." şeklinde konuştu.
Otomobillerin yoğun şekilde kullanılacağı tatil döneminden önce alınacak önlemler ve kontroller, sorunsuz sürüşler için hayati önem taşıyor. Her otomobilde senede 1 kez ya da 10-15 bin kilometrede yapılması gereken periyodik bakımlarda, hava filtresi, yağ filtresi, polen filtresi ve motor yağı gibi unsurlar değişerek, otomobilin ömrü uzatılmış oluyor. Yolculuk öncesinde motor, şanzıman, klima sistemi, aydınlatma sistemi, yürüyen aksam, fren sistemi ve karoserde yapılacak detaylı teknik kontroller sayesinde birçok eksiğin tespit edilebileceğini aktaran RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "Sürücü olarak fark edemediğimiz birçok eksik, işinde uzman teknik ekip ve kaliteli ekipmanlarla ancak mümkün. Sürücülere tavsiyemiz, mutlaka TSE belgeli kurumsal bir serviste, araçlarına detaylı check-up yaptırmaları yönünde, zaten birçok kurumsal özel servis bu hizmeti ücretsiz sunduğundan faydalanmalarını arzu ediyoruz. Bakımsız bir klima yüzünden günlerce sıcak bir araçta yolculuk edebilirsiniz, farları, stopları yanmayan aracınız yüzünden trafiği tehlikeye atabilirsiniz. Sürücülerimiz detaylı kontrol sonrası mutlaka gerekli bakımları yaptırsın. Ülke çapındaki 57 farklı RS Servis noktamızda sürücülerin yanındayız." dedi.
RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı
Her araç milli bir servettir, sahip olduğumuz aracı koruyalım
Kuruldukları günden bu yana önce onarım felsefesiyle yola çıktıklarını ve otomotiv sektörüne tasarrufla katma değer sağladıklarını belirten Ünaldı, "Ortalama 1000 ile 2.500 TL arasında olan periyodik bakımı atladığınız zaman otomobil yağsız kalmış olabilir, yağ ve filtreler motorun çalışmaya ihtiyaç duyduğu ortam yakalanmazsa hiç ummadığınız anda yolda kalabilirsiniz, bunun örneklerini her gün maalesef onlarca kez yaşıyoruz, bu rakamlardan kaçındığınızda ortaya çıkacak maliyet kolaylıkla 10 katını buluyor. Her araç milli bir servettir, sahip olduğumuz aracı koruyalım." uyarısında bulundu.