Bayram Tatili Öncesi Aracınızı Mutlaka Kontrol Ettirin

Otomobillerin yoğun şekilde kullanılacağı tatil döneminden önce alınacak önlemler ve kontroller, sorunsuz sürüşler için hayati önem taşıyor. Her otomobilde senede 1 kez ya da 10-15 bin kilometrede yapılması gereken periyodik bakımlarda, hava filtresi, yağ filtresi, polen filtresi ve motor yağı gibi unsurlar değişerek, otomobilin ömrü uzatılmış oluyor. Yolculuk öncesinde motor, şanzıman, klima sistemi, aydınlatma sistemi, yürüyen aksam, fren sistemi ve karoserde yapılacak detaylı teknik kontroller sayesinde birçok eksiğin tespit edilebileceğini aktaran RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "Sürücü olarak fark edemediğimiz birçok eksik, işinde uzman teknik ekip ve kaliteli ekipmanlarla ancak mümkün. Sürücülere tavsiyemiz, mutlaka TSE belgeli kurumsal bir serviste, araçlarına detaylı check-up yaptırmaları yönünde, zaten birçok kurumsal özel servis bu hizmeti ücretsiz sunduğundan faydalanmalarını arzu ediyoruz. Bakımsız bir klima yüzünden günlerce sıcak bir araçta yolculuk edebilirsiniz, farları, stopları yanmayan aracınız yüzünden trafiği tehlikeye atabilirsiniz. Sürücülerimiz detaylı kontrol sonrası mutlaka gerekli bakımları yaptırsın. Ülke çapındaki 57 farklı RS Servis noktamızda sürücülerin yanındayız." dedi.

RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı

Her araç milli bir servettir, sahip olduğumuz aracı koruyalım

Kuruldukları günden bu yana önce onarım felsefesiyle yola çıktıklarını ve otomotiv sektörüne tasarrufla katma değer sağladıklarını belirten Ünaldı, "Ortalama 1000 ile 2.500 TL arasında olan periyodik bakımı atladığınız zaman otomobil yağsız kalmış olabilir, yağ ve filtreler motorun çalışmaya ihtiyaç duyduğu ortam yakalanmazsa hiç ummadığınız anda yolda kalabilirsiniz, bunun örneklerini her gün maalesef onlarca kez yaşıyoruz, bu rakamlardan kaçındığınızda ortaya çıkacak maliyet kolaylıkla 10 katını buluyor. Her araç milli bir servettir, sahip olduğumuz aracı koruyalım." uyarısında bulundu.