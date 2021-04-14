Batman Belediyesi’ne 7 adet Mercedes-Benz Actros 1832L teslimatı gerçekleştirildi

Batman Belediyesi, Devlet Malzeme Ofisi üzerinden satın aldığı 7 adet Mercedes-Benz Actros 1832L temizlik hizmetleri kamyonunu Batman Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü sahasında yapılan teslim töreniyle hizmete aldı. Yeni nesil Mercedes-Benz Actros 1832L kamyonlar, şehir içi belediye hizmetleri kullanımı için özel tasarlanmış alçak kabin yapıları, şoföre sunulan geniş görüş açıları, otomatikleştirilmiş şanzımanları; 50 km/s’ye kadar hızda, hareketli yayaları algılayıp araca otomatik frenleme sağlayan özellikteki güvenlik sistemleri; ayrıca emsal araçlara göre 400-500 kg daha fazla yük taşıma kapasiteleri ve düşük yakıt tüketimiyle ön plana çıkıyor.

Batman Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü sahasında yapılan teslim törenine Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Belediye Birim Müdürleri katıldı.

Batman Valisi Hulusi Şahin törende yaptığı konuşmada; “Araçları belediyemizin mali yapısını güçlendirmek ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik yoğun faaliyetler kapsamında satın aldık. Daha önce ağırlıkla kiralama yoluyla sağladığımız temizlik hizmetlerini yeni satın aldığımız yüksek teknoloji araçlarla daha etkin ve düşük maliyetlerle gerçekleştireceğiz.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Kamu Satış ve İhracat Grup Müdürü Bülent Tarhan, konu hakkında şunları belirtti: “Batman Belediyesi’nin filosuna eklediği Actros 1832L araçlarımız kamu hizmetleri ve temizlik sektörü için özel olarak tasarlandı. Alçak kabin tasarımı, şoförün geniş görüş açısı ve yüksek yük taşıma kapasitesiyle Actros 1832L’yi temizlik sektörünün en modern ve güvenli araçlarından biri olarak tanımlayabiliriz. Başta Batman Valisi Hulusi Şahin olmak üzere, bu alımın gerçekleşmesinde emeği olan tüm belediye yönetimi ve çalışanlarına, satış operasyonunda görev alan arkadaşlarımıza, Mercedes-Benz onaylı üst yapıcılarımız Karba ve Erdemli’nin değerli yöneticilerine teşekkür ediyor, belediyemizin hizmetlerinde fark yaratacak araçları hayırlı günlerde kullanmalarını diliyorum.”

Batman Belediyesi yetkilileri Mercedes-Benz marka araç tercih etmelerinde 2013 yılından bu yana filolarında temizlik hizmetlerinde kullanılan Mercedes-Benz Axor ve Atego 1018 temizlik kamyonlarının başta yakıt sarfiyatı olmak üzere düşük işletme giderleri, dayanıklılık ve satış sonrası hizmetler konularında edindikleri olumlu tecrübelerinin önemli bir rol oynadığını ifade ettiler. Törene katılan yetkililer Batman’a daha iyi hizmet etmenin arayışı içerisinde hem araç parklarını hem Batman Belediyesi’nin mali yapısını güçlendirdiklerini, hizmet kalitelerini arttırmaya yönelik çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam edeceklerini ifade ettiler.

Hizmete alınan Actros temizlik hizmetleri kamyonlarının 3 adedi Karba imalatı hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 4 adedi ise Erdemli imalatı vakumlu yol süpürge üstyapısı ile sipariş edildi.