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BAŞTAN SONA YENİLENEN YARIS TOYOTA PLAZA KAR’DA SATIŞA SUNULDU

Toyota, tamamen yenilenen dördüncü nesil Yaris’i Türkiye pazarında satışa sundu. Eğlenceli sürüşü, pratik kullanımı ve sportif tarzıyla segmentine dinamizm getirecek yeni Yaris benzinli 209.100 TL’den, Yaris Hybrid ise 299.200 TL’den başlayan fiyatlarla İstanbul Edirnekapı Haliç Köprüsü girişi öncesinde hizmet veren Toyota Plaza Kar’da yerini aldı.

Otovitrin 13.12.2020, 22:19
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BAŞTAN SONA YENİLENEN YARIS TOYOTA PLAZA KAR’DA SATIŞA SUNULDU

1999 yılında ilk nesli tanıtıldığından bu yana yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan Yaris, dördüncü nesliyle de birçok ilke imza atıyor. Tasarım dili, sürüş dinamikleri, teknolojisi ve güvenlik özellikleriyle ses getirmeye hazırlanan ve Toyota’nın TNGA platformu üzerine yapılan Yeni Yaris Toyota Plaza Kar’da sizleri bekliyor. 

YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

İlk nesil Yaris ile Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü alan Toyota, ikinci nesil Yaris ile segmentinde Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alan ilk model unvanını kazandı. Üçüncü nesil Yaris ise, segmentinde kullanılan ilk hibrit motoru ile öne çıktı. Dördüncü nesil Yaris de, segmentinde ilk ön orta hava yastıkları ve Kavşakta Çarpışma Önleyici Sistem ile sınıfının en iyi güvenliğini sunuyor. Güvenlikten ödün vermeyen Yeni Yaris, AUTOBEST Ödülleri’nde takdir görürken, yüksek güvenlik teknolojileriyle SAFETYBEST 2020 ödülünü de kazandı.

Yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris, aynı zamanda içeride geniş, konforlu ve yüksek kaliteye sahip bir kabin sunuyor. Bağlantı teknolojileriyle ve yüksek donanım seviyeleriyle birlikte kullanıcıların beklentilerini aşmayı başarıyor.

Toyota’nın TNGA platformu üzerine yapılan Yeni Yaris, bu sayede daha iyi dinamiklere, daha alçak ağırlık merkezine ve daha iyi gövde dayanımına sahip oldu. TNGA platformu sayesinde Yaris, bir önceki modeline göre yüzde 37 daha sert bir şasiye ve 12 mm daha düşük ağırlık merkezine sahip oldu.

Toyota, Yaris modelini dördüncü nesil hibrit güç ünitesiyle buluşturdu ve bu sayede daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyonlar elde edildi. Aynı zamanda Toyota Yaris Hybrid, elektrikli motoruyla daha uzun mesafeler ve daha yüksek maksimum hızlar sunuyor.

DİNAMİZMİ YANSITAN TASARIM

Yeni nesil Yaris, ilk nesilden itibaren sahip olunan pratikliği, çeviklik ve duyulara hitap eden bir tasarımda buluşturuyor. Enerjik bir tasarıma sahip olan yeni Yaris, her zaman hareket etmeye hazır bir görünüme sahip.

Koşmaya hazırlanan atletlerden ve atılmaya hazır güçlü bir boğadan ilham alarak tasarlanan Yaris, yeni GA-B platformunun getirdiği avantajlarla birlikte hem daha sıra dışı bir tasarıma hem de içeride daha geniş bir yaşam alanına sahip oldu. Aracın uzunluğu 4 metreden daha kısa olmasına karşın, dingil mesafesinin 50 mm artmasıyla daha fazla yaşam alanı elde edildi.

GA-B platformuyla birlikte yüksekliği 40 mm azaltıldı, genişliği 50 mm ve iz açıklığı 57 mm artırılan Yaris daha sportif profile ulaştı. Genel uzunluğu 5 mm azaltılan boyutlarıyla birlikte Yaris, sınıfının lideri dönüş çapına sahip oldu.

Yeni platformun tasarımcılara sunduğu daha fazla özgürlük sayesinde göz alıcı bir tarza sahip olan Yaris, büyük ve alçak ön ızgarası, LED ön farları, LED sinyalleri, dinamik jant tasarımları, alçak tavan çizgisi ve araç boyunca uzanan bumerang formuyla her açıdan harekete hazır olduğunun altını çiziyor.

SPORTİF VE TEKNOLOJİ ODAKLI

Yeni Toyota Yaris’in kabini, dış tasarımdaki dinamik tarzı içeride de sportif bir yaşam alanıyla buluşturacak şekilde tasarlandı. Daha geniş ve daha rahat koltuklar, yumuşak dokuya sahip malzemeler, mavi ambiyans aydınlatması, birbirine uyumlu çizgileri ve teknolojileri Yeni Yaris’in çekiciliğini artırıyor.

Sürücü kokpiti, her şeyin tamamen sürücü kontrolü altında olacak şekilde tasarlandı. Bununla birlikte Toyota, Yaris’in görüş açısını daha da iyileştirmek adına A sütununu daha geriye aldı ve ön konsolu daha alçak şekilde konumlandırdı. Sürücü ve ön yolcu arasındaki mesafe 20 mm artırılarak kabin konforu ileriye taşındı. Bununla birlikte Yeni Yaris 700 mm derinlik ve 286 litre bagaj hacmine sahip.

Yeni Yaris’te bulunan Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantı sistemlerine sahip 8 inç Toyota Touch multimedya ekranı tüm modellerde standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte TFT çok fonksiyonlu gösterge ekranı ve ön cama yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı (Head Up Display) sürücüye yol ve sürüşle ilgili bilgiler kolayca iletilmesini sağlıyor.

 

DAHA FAZLA GÜÇ, DAHA AZ TÜKETİM

Yeni Toyota Yaris, 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu. Dördüncü nesil Toyota Hybrid teknolojisi, hafif ve daha verimli olmasıyla Yaris’in her açıdan daha yüksek performans vermesini sağlıyor. Toyota Yaris’in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi; daha fazla güç, şehir içinde toplam sürüşe göre daha fazla elektrikli sürüşü ve bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Yaris’te kullanılan hibrit sistemde; üç silindirli, değişken supap zamanlamasına sahip 1.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motor yer alıyor. Avrupa yollarına uyacak şekilde geliştirilen Yaris’in hibrit sistem gücü yüzde 16 artırılarak 116 HP’ye ulaştı.

Sadece elektrik motoruyla yapılan sürüşlerde 130 km/s hıza çıkabilen Yaris, elektrikli motorunu şehir içi yollarda daha fazla kullanabiliyor. Araçta CO2 emisyonu 86 g/km’ye düşürülürken, WLTP çevriminde yakıt tüketimi bir önceki modele göre yüzde 20 iyileştirilerek 2.8 lt/100 km olarak ölçüldü.

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