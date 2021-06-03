Bankaların otomobil kredi oranları yüzde 1'in altına düştü

HSBC'DEN 0.99 TAŞIT KREDİSİ FIRSATI

Siz de HSBC Doğa Dostu Taşıt Kredisi ile tanışın, hayalinizdeki elektrikli veya hibrit (tam hibrit) araca, aylık 0.99% kredi faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi çekebiliyorsunuz.

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Özellikler Aylık %0,99 faiz oranı* ve maksimum 36 ay vade** ile elektrikli veya hibrit (tam hibrit) *** araçlara taşıt kredisi Doğa dostu taşıt kredisi taleplerinizde kefilsiz ve taşıt rehni ile kredi kullandırımı Elektrikli veya hibrit (tam hibrit) taşıt alımlarında 0 km. araçlarda proforma fatura tutarının, 2. el araçlarda**** kasko değerinin 120,000 TL'sına kadar olan kısmı için %70'i, 120,000 TL'sını aşan kısmı için %50'si tutarında kredi kullanabilme Talebiniz olması durumunda, Kredili Hayat Sigortası***** ile yaşam kaybı ile tam ve daimi maluliyet risklerine karşı güvence altına alınabilir ve riskin gerçekleştiği andaki kredi borcunuzun teminat altına alınmasını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz poliçenize işsizlik teminatı ekleterek bu teminattan da limitler dahilinde faydalanabilirsiniz. Ayrıca prim ödemenizi HSBC kredi kartından yapmanız durumunda 9 taksit fırsatından yararlanabilirsiniz.

* Kampanya 30.07.2021'e kadar geçerlidir ve bireysel amaçlı 0 km veya 2. el elektrikli veya hibrit (tam hibrit) araçlara taşıt rehinli kredileri kapsamaktadır. HSBC Bank A.Ş kredi değerlendirme, kampanya koşullarında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

Kampanya bağlı kredi kapsamında değildir. Kampanya kapsamında kredi talep edilecek olan; 0km araçların satışının ilgili markanın Türkiye'de bulunan yetkili distribütörlerden/bayilerinden yapılmış ve faturalanmış olması gerekmektedir. 2.El araçlarda ise aracın ilk tescili sırasındaki faturasının ilgili markanın Türkiye'de bulunan yetkili distribütörler/bayiler tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir. Başvuruların Bankamız tarafından değerlendirmeye alınması için ilgili faturaların başvuru aşamasında belge olarak sunulması gerekmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası'nda Takvim olarak derlediğimiz bilgilere göre 48 aya varan vade imkanı ile taşıt kredisi 1,54 olarak karşımıza çıkıyor.

GARANTİ BBVA

Garanti Bankası'nda 60 aya varan vade imkanı ile taşıt kredisi 1,74 olarak görünüyor.

AKBANK TAŞIT KREDİSİ

Taşıt Kredisi Faiz Oranı - 0 km Taşıt TL 12 ay %1,67 24 ay %1,67 36 ay %1,65 48 ay %1,65 60 ay %1,65

Koşullar 18 yaşından büyük olunmalı, risk ve istihbaratta olumsuzluk olmamalıdır. Gelir belgelenmelidir. Kredinin taksidi, hane halkı aylık ortalama gelirinin %50'sini geçmemelidir. Kredi hayat sigortası yaptırılır. Kasko Sigortası yaptırılır (Sigorta, vadesinin bitiminde kredi vadesi süresince yenilenir). Gerçek kişilere Ferdi kaza sigortası yaptırılır. Satın alınan araç üzerine rehin konulur.

Gerekli Belgeler Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun aslı ve fotokopisi Gerekli görülmesi durumunda adres teyidi amaçlı belge Gelir durumunu gösteren belge Ücretliler: Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge Serbest Meslek Sahibi: Vergi levhası

Firma Ortağı: Vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi Gayrimenkul Geliri Beyan Edenler: Tapu aslı ve fotokopisi Emekliler: Hesap cüzdanı Fatura veya Noter Satış Sözleşmesi (Fatura tarihinden itibaren en fazla 1 ay içerisinde kredi kullanılabilir.)