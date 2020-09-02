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B-SUV’UN POPÜLER MODELİ HYUNDAI KONA İDDİALI GELİYOR.

• Hyundai, B-SUV sınıfındaki başarılı modeli KONA’yı makyajlayarak daha çekici hale getirdi. • Daha sportif ve daha dinamik N Line versiyonuyla da SUV sınıfında farklılık sunuyor. • Yeni KONA’nın dizel ve benzinli motorlarında 48 volt hafif hibrit teknolojisine de yer veriliyor. • KONA 1.6 T-GDI ise tam 198 beygir güç üreterek B-SUV segmentinde maksimum keyif yaşatıyor.

Otovitrin 02.09.2020, 13:44 02.09.2020, 13:46
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B-SUV’UN POPÜLER MODELİ HYUNDAI KONA İDDİALI GELİYOR.

Hyundai, Avrupa'daki iddiasını artırmak ve özellikle SUV segmentindeki yükselişini sürdürmek için KONA modelini makyajlayarak geliştirdi. Mevcut başarılı modeli daha da zenginleştiren ve bazı teknolojik donanımlara yer veren Hyundai, sportif donanım seviyesi olan N Line versiyonuyla da genç kullanıcıların dikkatini çekmek istiyor.

KONA, ilk kez 2017 yılında piyasaya sunulmasından bu yana Hyundai için Avrupa'da bir başarı öyküsü oldu. Hızla büyüyen SUV segmentinde önemli bir pazar payına sahip olan Hyundai KONA, bölgede 228 bin adetten fazla sattı. KONA, 2018 yılında iF Tasarım Ödülü, Red Dot Ödülü ve IDEA Tasarım Ödülü alarak tasarım açısından ne denli iddialı olduğunu kanıtlamış oldu. Ayrıca, alternatif yakıtlı otomobiller alanında, dünyanın elektrikli ilk B-SUV modelini KONA Electric adıyla satışa sunan Hyundai, rekabet açısından da elini güçlendirmiş oldu. Geçtiğimiz yıl KONA Hybrid seçeneğini de satışa sunan Hyundai, şimdi ise 48 volt hafif hibrit teknolojisine yer veriyor.

Sportif bir SUV için Kona N Line

Hyundai Global Tasarım Merkezi Kıdemli Başkan Yardımcısı SangYup Lee, "Yaptığımız araştırma ve analizlere göre KONA sahiplerinin çok mutlu olduğunu görebiliyoruz. Biz de tasarımlarımızı hazırlarken mutlu müşterilerimizden ilham alıyoruz" diyerek bir tasarımın aslında ne kadar çok önemli olduğunun altını çiziyor.

Makyaj operasyonu ile birlikte sürüş keyfi geliştirilen Hyundai KONA, aynı zamanda sıra dışı tasarımıyla da kullanıcısıyla arasında güçlü duygusal bir bağ oluşturuyor. Bu doğrultuda hazırlanan N Line versiyonu, güncel modele göre daha sportif ön ve arka tasarımıyla farklılık göstermeye başlıyor. Gelişmiş LED gündüz sürüş farları, yeni tampon tasarımı ve yeni far teknolojisi sayesinde dar ve keskin bir görünüm sunuyor. Gövde rengi dodikleri ve plastik parçalarıyla da dikkat çeken otomobil, yeni nesil 18 inç jantlarla da oldukça havalı bir duruş sergiliyor.

KONA'nın yeni tip ızgarası, N Line versiyona özel olarak üretiliyor. Normal versiyona göre aşağıya doğru uzanan ön tampon, daha geniş hava açıklıklarıyla donatılmış. Izgarada ve çamurluklarda yer alan N Line logosu ile farklı olduğunu simgeleyen otomobil, arka stop lambalarıyla da dinamik görüntüsünü pekiştiriyor.

Arka tampon, gövdeye kontrast bir renkle sunulurken daha büyük bir difüzör ile aerodinamizmi sağlamaya çalışıyor. Tek taraflı çift susturucu ile desteklenen arka taraf, köşelere yerleştirilen küçük spoylerle daha iyi bir hava akışı gerçekleştiriyor.

İç mekanda tek tonlu siyah N Line renk paketi ile satışa sunulacak olan otomobilde kumaş, deri veya süet koltuklar bulunuyor. Buna ek olarak, N Line vites topuzu, koltuklardaki kırmızı dikişler, metal pedallar ve direksiyondaki N logosu daha sportif bir görünüm sunuyor. Ayrıca, makyajla beraber gelen yeni konsol da gösterge panelinde ve ortadaki multimedya ekranında farklılık yaratıyor. Gösterge paneli, daha ferah bir atmosfer sunmak için ön cama doğru yatırılarak daha geride konumlandırılmış. Konfor seviyesini artırmak için elektrikli park freni eklenen otomobilin ortam aydınlatması da premium hissi uyandırıyor. Orta bardak tutucu, yolcu ve sürücü ayak bölgesini aydınlatılarak aracın şık ve sportif tarzı ön plana çıkarılıyor. Ayrıca, hoparlörlerin etrafındaki yeni halkalar ve alüminyum kaplamalı hava delikleri de daha yüksek bir kalite ve zarafet düzeyi sunmaya başlıyor.

Hyundai KONA, cesur ve sıra dışı tasarımı ile özellikle B-SUV segmentinde yeni bir ikon haline geldi. Boyutları itibarıyla Yeni KONA, önceki modele göre 40 mm daha uzun ve geniş. Beş adet yeni gövde rengiyle üretilen KONA, önceki modelde de olduğu gibi yine siyah tavan rengiyle de satın alınabilecek.

Hyundai KONA, 10,25 inçlik bir dijital multimedya paneli ile gelirken aynı yeni bağlantı özelliklerini de sunuyor. Yeni AVN ekran, bölünmüş ekran işlevi görürken ayrıca birden çok Bluetooth bağlantısı destekliyor.

198 beygirlik benzinli yeni 1.6 motor ve alternatif hibrit motor seçenekleri

Yeni KONA’nın dış ve iç tasarımı kadar teknik özelliklerini de heyecan uyandırıyor. Hyundai SmartStream imzalı yeni 1.6 litrelik benzinli turbo motor, 177 yerine artık 198 beygir güç üretiyor. Bu performanslı üniteyi 7 ileri çift kavramalı şanzımanla yürüten Hyundai, hem iki tekerlekten hem de dört tekerlekten çekişli varyasyonlarda satışa sunuyor.

Daha fazla yakıt verimliliği için 48 voltluk hafif hibrit teknolojisini de sunan Hyundai, standart olarak 136 PS'lik 1.6 litrelik Smartstream dizel ve 120 PS'lik 1.0 litrelik T-GDI Smartstream benzinli motorla satışa başlayacak. Müşteriler, 48 volt hafif hibrit teknolojisini isteğe bağlı olarak 7 ileri DCT veya 6iMT şanzıman ile tercih edebilecek.

Yeni KONA, 1,6 litre GDI motor ve 141 PS kombine güce sahip Hybrid versiyonla da tercih edilebiliyor. KONA Hybrid, 32 kW’lik elektrik motorla donatılırken bu de gücünü 1.56 kWh lityum polimer pilden alıyor.

Yeni KONA ve KONA N Line yıl sonuna doğru Avrupa ve eş zamanlı olarak Türkiye’de satışa sunulacak. Merakla beklenen Yeni KONA Hybrid ise 2021'in ilk çeyreğinde bayilerdeki yerini alacak.

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