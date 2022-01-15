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B-SUV’DA 2021 YILININ LİDERİ PEUGEOT SUV 2008

PEUGEOT, 2021 yılını büyüme rakamları ve önemli başarılarla kapattı. Yılın son ayında da başarılı performans göstererek 2021 yılını %5,3’lük pazar payı ile kapatan marka, B-SUV sınıfında yıl boyunca sürdürdüğü başarısını 2021 yılı geneline de taşımayı başardı. 2021 yılında 8.937 adetlik satış rakamıyla sınıfında %17 pazar payı elde eden PEUGEOT SUV 2008, seneyi lider olarak kapattı. SUV 2008 öncülüğünde ciddi büyüme rakamları elde eden Fransız marka, 2021 yılında ticari araç satışlarında ise bir önceki yıla göre %41’lik bir artış yakaladı.

Otovitrin 15.01.2022, 18:37
B-SUV’DA 2021 YILININ LİDERİ PEUGEOT SUV 2008

PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Büyüyen SUV pazarının önemli oyuncularından biri olarak PEUGEOT geçtiğimiz yıl SUV lideri olmayı başarmıştı. Sınıfında fark yaratan özellikleriyle Türk tüketicisinin tercihi olmaya devam eden SUV 2008, 2021 yılında ise kendi sınıfının lideri oldu. Buna ek olarak hafif ticari araç segmentinde de başarılı bir yıl geçirerek bir önceki seneye göre satışlarımızda %41’lik bir artış yakalayarak pazar payımızı %5,7’ye çıkarttık ve hedeflerimize ulaşmayı başardık. Gelecek dönemlerde de yakaladığımız başarılarımızın üzerine koyarak devam etmeyi planlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından PEUGEOT, 2020 yılında yakaladığı SUV sınıfındaki başarısını, 2021 yılında da SUV 2008 modelinin segment liderliğiyle taçlandırdı. Fransız üretici, yüksek konforu, üstün teknolojiyi ve kusursuz sürüş dinamiklerini bir arada sunduğu SUV 2008 modeliyle 2021 yılında %17’lik pazar payı elde ederek rakiplerini geride bıraktı. Yıl toplamında 8.937 adetlik satış rakamı yakalayan PEUGEOT SUV 2008, 2021 yılında B-SUV segmentinin lideri oldu. PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Büyüyen SUV pazarının önemli oyuncularından birisi olarak PEUGEOT, 2020 yılında SUV sınıfının lideri olmayı başarmıştı. Sınıfında fark yaratan özellikleriyle Türk tüketicisinin tercihi olmaya devam eden SUV 2008 ise sene boyunca ay toplamlarında yakaladığı başarılı grafiğini yıl sonuna taşıdı. SUV 2008 modelimizin B-SUV segmentinde 2021’i lider tamamlaması, sunduğumuz kalitenin bir yansımasıdır. Sürdürdüğümüz başarılı grafiğimizden dolayı gururluyuz” dedi.

Ticari araç segmentinde dikkat çeken büyüme

B-SUV segmentinin kusursuz gözdesi SUV 2008’in yanı sıra PEUGEOT hafif ticari araç segmentindeki modelleriyle de Türkiye pazarının en çok büyüme yakalayanları arasına girmeyi başardı. 2021 yılında PEUGEOT, büyüyen hafif ticari araç pazarında bir önceki yıla göre 1,3 puanlık pazar payı artışı yakaladı. PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “2021 yılı başarılarımız SUV 2008 ile kısıtlı kalmadı. Buna ek olarak hafif ticari araç segmentinde de başarılı bir yıl geçirerek bir önceki seneye göre satışlarımızda %41’lik bir artış yakaladık. Bu sınıfta pazar payımızı 1,3 puan artırarak %5,7’e çıkarttık ve hedeflerimize ulaştık. Binek araç segmentinde de 2021 yılı pazar payımız %5,2 olarak gerçekleşti. Hedefimiz gelecek dönemlerde de başarılarımızı sürdürmek” şeklinde konuştu.

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